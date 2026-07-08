Construyen el puente más largo de América Latina sobre el mar: será manejado por los chinos y tendrá cuatro carriles

Brasil puso en marcha la construcción de una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia: el puente Salvador-Itaparica, un proyecto que, una vez finalizado, se convertirá en el puente sobre el mar más largo de América Latina.

La nueva estructura tendrá una longitud de 12,4 kilómetros íntegramente sobre el agua y conectará la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, con la isla de Itaparica. Si se cumplen los plazos previstos, la inauguración está programada para junio de 2031, es decir, en cinco años.

El inicio de las obras fue encabezado el miércoles pasado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto realizado en Vera Cruz, en la isla de Itaparica, junto a representantes de las empresas chinas China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), integrantes del consorcio encargado de construir la obra y administrarla durante los próximos 35 años.

Una inversión multimillonaria para el puente más largo en América Latina

El proyecto del puente Salvador-Itaparica demandará una inversión de 11.600 millones de reales, equivalentes a unos 2.220 millones de dólares.

El financiamiento será compartido entre el sector público y privado. El consorcio constructor aportará el 47% de los recursos, mientras que el Gobierno federal de Brasil y la gobernación del estado de Bahía cubrirán el 53% restante.

Las autoridades brasileñas consideran que se trata de una de las iniciativas de infraestructura más importantes que actualmente se desarrollan en el país debido a su impacto económico y logístico.

Cuando entre en funcionamiento, el puente Salvador-Itaparica establecerá un nuevo récord en América Latina.

Aunque el puente Río-Niterói tiene una longitud total de 13,3 kilómetros, únicamente ocho kilómetros atraviesan el mar. En cambio, la nueva infraestructura estará construida completamente sobre el agua a lo largo de sus 12,4 kilómetros.

La obra contará con cuatro carriles de circulación y, en algunos sectores, alcanzará una altura de hasta 82 metros sobre el nivel del mar para permitir el paso de grandes buques de carga que operan en el puerto de Salvador, uno de los principales de Brasil.

Los beneficios que traerá el puente récord en Brasil

Según las proyecciones oficiales, cerca de 10 millones de habitantes de unos 250 municipios del estado de Bahía se verán beneficiados con la nueva conexión vial.

El puente facilitará el traslado entre Salvador y el litoral sur del estado, una región que concentra una intensa actividad comercial, industrial y turística.

Además, permitirá mejorar el acceso a destinos muy visitados como Morro de São Paulo, uno de los principales centros turísticos de la costa bahiana.

Las estimaciones indican que los tiempos de viaje entre la capital estadual y distintas localidades del sur de Bahía se reducirán en aproximadamente dos horas.

Una vez habilitada la circulación, se espera que alrededor de 28.000 vehículos utilicen diariamente el puente, tanto para actividades comerciales como para el traslado de residentes y turistas.