Municipios de Bolivia, del norte de Argentina y de Chile, a través de la firma de un acuerdo trinacional, impulsan el corredor bioceánico central del sur como alternativa de desarrollo económico y turístico.

También la municipalidad de Iquique ( Chile) y la Intendencia de La Quiaca y otras localidades de la provincia de Jujuy (Argentina) forman parte de este corredor bioceánico vial y turístico.

«El corredor bioceánico central es una enorme esperanza para todos los pueblos que integran la geografía nacional del sur. El principal motivo de su impulso es para salir de la pobreza y generar una oportunidad en la cual cada uno de nosotros pueda vender su propia potencialidad», señaló el alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres.

Surge el corredor bioceánico del sur que une a municipios de tres países

Alcaldes y representantes de municipios de Bolivia, Argentina y Chile

Agregó que el corredor turístico de la sal, el vino, el singani, el olivo y los jamones son las potencialidades que se deben explotar.

El alcalde de Colcha K, Grover Baptista Ali, dijo que el corredor bioceánico central es muy importante para los pueblos porque se podrá fortalecer todas las actividades económicas de los municipios del sur de Potosí, Chuquisaca y Tarija.

«Se va impulsar la producción local, el turismo y el comercio internacional con Chile, a través de la apertura del Hito 60», enfatizó.

Yolanda Cruz, secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno Provincial de Jujuy, destacó la iniciativa de impulsar el corredor bioceánico central que unirá a municipios de Argentina, Bolivia y Chile.

Cruz mencionó que con el trabajo del poblado de Cusi Cusi y otras comunidades, se busca concretar el paso Abra de García que se interconectará con el corredor.

«Será una gran oportunidad para desarrollar el turismo y la integración con municipios de Bolivia y Chile», expresó la funcionaria que participó ayer en el encuentro trinacional en la capital tarijeña que celebró 452 años de su fundación.