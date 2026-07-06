Una intensa nevada cubre al menos 12 comunidades de Potosí, fenómeno climático que golpea a esta región del país desde la madrugada del sábado.

No solo las calles, techos, patios y campos quedaron cubiertos con la nevada, sino también, varias carreteras fueron afectadas.

Según el reporte, las s12 comunidades más golpeadas por la nevada se encuentran en el municipio de San Pablo de Lípez, en algunos sectores el manto de nueve alcanza los 8 centímetros.

Nevada afecta al menos 12 comunidades de Potosí; hay más de 700 familias damnificadas

Son al menos 750 familias damnificadas tras la intensa nevada; sin embargo, dos de las comunidades de San Pablo de Lípez, al suroeste de Potosí, son las más golpeadas.

Autoridades regionales reportan la afectación del ganado, incluso, algunos de ellos, por las extremas bajas temperaturas sumado al mando de nieve, murieron.

La unidad de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de San Pablo de Lípez, trabaja para realizar una evaluación de daños.

La alerta por nevadas en esta región del país, se mantiene vigente hasta el lunes, donde las comunidades de Quetena Chico y Quetena Grande, serán afectadas.