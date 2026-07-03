Presidente Rodrigo Paz estará en homenaje a la fundación de la ciudad de Tarija

El presidente Rodrigo Paz Pereira participará en el acto protocolar en homenaje a los 452 años de la fundación de la ciudad de Tarija a efectuarse este viernes, 3 de julio, en las instalaciones del Patio del Cabildo.

Paz Pereira estará junto a algunos de sus ministros en esta celebración después de asistir a la Cumbre Presidencial del Mercosur en Asunción (Paraguay).

El director de Turismo y Cultura de la Alcaldía de Cercado, Edmundo Montellanos, confirmó a EL DEBER sobre la participación del mandatario en la sesión de honor en homenaje a los 452 años de fundación de la capital tarijeña.

«Se ha coordinado con la avanzada presidencial sobre la seguridad y otros detalles protocolares ante el arribo del presidente Rodrigo Paz Pereira que llegará al mediodía a Tarija», afirmó Montellanos.

Según el funcionario, el acto protocolar comenzará a las 11:30 y media hora después se recibirá al mandatario y su comitiva en el Patio del Cabildo.

A diferencia de anteriores gestiones, Tarija tendrá por primera vez la presencia de un Jefe de Estado en el homenaje a su fundación, que fue el 4 de julio de 1574 por el capital español Luis de Fuentes y Vargas.

«Después de muchos años, un presidente va a estar en la efeméride fundacional de la ciudad de Tarija», destacó Montellanos.

El representante presidencial, Jorge Vaca, no descartó que se realice un gabinete de ministros para tratar temas relacionados con proyectos y programas en beneficio del municipio de Cercado.

Vaca señaló que la presencia del presidente Rodrigo Paz es una muestra del afecto que tiene a este terruño.

Los actos protocolares por la fundación de la ciudad de Tarija se adelantaron para este viernes en lugar del sábado 4 de julio que coincide con la fecha de la independencia de Estados Unidos.