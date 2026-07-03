Dólar flexible: ¿Cuál es el tipo de cambio oficial del dólar este jueves 2 de julio?

Este jueves, el tipo de cambio oficial fue fijado en Bs 9,78 por dólar, según la cotización publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB) a las 20:00 del miércoles, 1 de julio. Este valor permanecerá vigente durante toda la jornada del jueves, hasta que la entidad financiera actualice la cotización para el día siguiente.

La cifra corresponde al denominado «dólar flexible», el nuevo esquema cambiario adoptado por el Gobierno. En este sistema, el precio de la divisa estadounidense dejó de ser fijo y pasó a ajustarse diariamente en función de la oferta y la demanda del mercado.

En Bolivia, este sistema entró en vigencia el 29 de junio de 2026, cuando el BCB puso fin al tipo de cambio fijo que se mantuvo durante 15 años. Así, el dólar pasó de una cotización de Bs 6,96 a superar los Bs 9,70, generando preocupación en distintos sectores que realizan pagos o mantienen obligaciones en moneda extranjera, como compradores de terrenos, prestatarios con créditos en dólares y otros actores económicos.

Ante este escenario, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió al Gobierno otorgar certidumbre a los sectores afectados por la nueva política cambiaria. «Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que brinde certidumbre jurídica, establezca criterios claros sobre la aplicación de esta medida y promueva mecanismos que permitan proteger tanto la seguridad jurídica como la estabilidad económica de miles de familias bolivianas, evitando conflictos innecesarios entre ciudadanos y el sector privado», escribió en sus redes sociales.