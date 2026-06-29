«Ya le va a llegar la cárcel (a Evo)», afirma el presidente Rodrigo Paz

Las declaraciones del mandatario fueron hechas este domingo en presencia de una multitud de personas que llegó hasta el sur de Cochabamba, donde Paz Pereira y otras autoridades entregaron un proyecto de agua que beneficiará a esa zona.

El primer mandatario fue el último en hacer uso de la palabra y durante su intervención se refirió a los bloqueos registrados en Cochabamba, principalmente, en el Chapare, a lo que la gente vociferó: «cárcel para Evo». Fue entonces cuando el presidente Paz respondió: «Ya le va a llegar la cárcel».

«Les hago una pregunta. Cuando me encuentre mañana (lunes) con (el presidente de Brasil, Ignacio) Lula y con (el presidente de Chile, José Antonio) Kast, y les vuelva a proponer que Bolivia es el mejor corredor bioceánico para que las economías se junten, pero además que hay el compromiso, seguro, de que Cochabamba va a defender el destino de Cochabamba y de la patria.. les pregunto, ¿sí o no? No los escucho, ¿sí o no?», preguntó el presidente a voz en cuello a la audiencia.

Luego el presidente Paz dijo: «Pues yo mandaré ese recado desde Cochabamba, voy a buscarlo a Lula, lo voy a buscar a Kast, y le voy a decir que Bolivia está para hacer negocios, Bolivia está para producir, Bolivia está para el comercio, Bolivia está para que salgamos al mundo y el mundo venga a Bolivia. Ya basta de que las industrias se vayan del país, ya basta que uno o dos señores desde el Chapare quieran cerrar las carreteras y no permitan construir ni desarrollar la patria, para eso vamos a construir carreteras, puentes, hospitales, colegios, para que el boliviano se sienta digno de su destino».

«Si hay un vecino, quiero que me entiendan de esta manera, pero también le hablo a las familias que conviven cerca de ese liderazgo (de Evo Morales), si yo tengo una hija menor en mi casa y él (Evo) fuera mi vecino, yo no estaría seguro, porque eso es lo que no queremos», expresó el mandatario.

Evo Morales enfrenta acusaciones formales por el delito de trata agravada de personas. La Fiscalía de Bolivia lo acusa de mantener una relación con una menor de edad durante su mandato (en 2016), con quien supuestamente habría tenido una hija.

Es así que, desde Tarija se declaró al exmandatario en «rebeldía» y ordenó su captura tras su inasistencia al inicio del juicio oral. Sin embargo, las audiencias se han paralizado y reprogramado en múltiples ocasiones, ya que las autoridades no han podido ejecutar su detención.

Por eso, para el presidente Paz, es importante tener como vecinos a «gente que respete a la familia, que respete a nuestros hijos, que respeta las leyes, que respete a la institucionalidad; la Bolivia de ‘yo le meto, no más’, esa Bolivia tenemos que vencer entre todos, porque tiene que volver el respeto a la moralidad, a la ética, a la convivencia, y es verdad, en el Estado hoy día hay mucha corrupción, porque es una lucha que tenemos que hacer entre todos los bolivianos».

La primera autoridad resaltó que se debe «luchar contra la corrupción moral, tenemos que luchar contra la corrupción de aquel que se mete en tu casa y violenta a tu familia, tenemos que luchar contra aquel que va y bloquea la carretera bajo un pretexto, y después hay gente que se muere en las vías, o que no permite que llegue el diésel, o que no permite que llegue la gasolina, o el combustible en general, o el gas, o la comida, ¿qué clase de boliviano le puede hacer daño a otro boliviano queriendo que se muera ante la falta de una ambulancia que no permite que cruce? ¿Cuántos bolivianos se han muerto en las ambulancias pidiendo por favor, déjeme pasar para llegar al hospital? Eso no puede ser un buen boliviano, eso tenemos que cambiar en Bolivia, el boliviano tiene que cuidar a otro boliviano, el boliviano tiene que respetar al boliviano», puntualizó.