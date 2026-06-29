Los terremotos en Venezuela llevan al límite el frágil sistema de salud del chavismo

Y con alrededor del 30% de los médicos y el 70% de las enfermeras del país habiendo abandonado el país en la última década.

Los terremotos en Venezuela llevan al límite el frágil sistema de salud del chavismoPersonas reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Las víctimas del terremoto están desbordando los centros de salud en el estado costero venezolano de La Guaira y más allá, llevando al límite un sistema de salud ya de por sí frágil.

Las autoridades han restringido el acceso a La Guaira para permitir que las operaciones de rescate continúen sin interrupciones, al tiempo que reducen los riesgos para la salud pública, y la respuesta internacional está cobrando impulso con la llegada de ayuda y personal de rescate.

El sistema sanitario de Venezuela ya venía sufriendo dificultades mucho antes de los terremotos, con escasez de suministros de emergencia y material quirúrgico, y con alrededor del 30% de los médicos y el 70% de las enfermeras del país habiendo abandonado Venezuela en la última década.

La primera oleada de pacientes estaba compuesta principalmente por supervivientes con lesiones por aplastamiento y fracturas múltiples tras ser rescatados de los edificios derrumbados. Sin embargo, los médicos advierten que la crisis está entrando en una fase más peligrosa, ya que las personas atrapadas durante días bajo los escombros comenzaron a llegar con insuficiencia renal, síndrome de aplastamiento y extremidades irreparables. Se prevé que en las próximas semanas se presenten infecciones cutáneas, enfermedades gastrointestinales y traumas psicológicos.

Una mujer recibe tratamiento médico en un hospital móvil en el polideportivo José Maria Vargas luego de que se registraran dos terremotos, en La Guaira, estado La Guaira, Venezuela. Foto XinhuaUna mujer recibe tratamiento médico en un hospital móvil en el polideportivo José Maria Vargas luego de que se registraran dos terremotos, en La Guaira, estado La Guaira, Venezuela. Foto Xinhua

Los terremotos ya están poniendo a prueba un sistema sanitario debilitado por años de colapso económico, escasez de recursos y el éxodo de trabajadores sanitarios.

“Esta nueva tragedia nacional se produce mientras Venezuela sigue sumida en una prolongada emergencia humanitaria”, declaró Huníades Urbina, médica de cuidados intensivos pediátricos y miembro de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. “Ya carecíamos de la capacidad para atender pacientes en un día normal. Imaginen lo que sucede cuando cientos de personas emergen de edificios derrumbados necesitando atención de emergencia”.

Según Urbina, los hospitales públicos llegaron al desastre con escasez de suministros de emergencia y material quirúrgico, aproximadamente la mitad de las camas hospitalarias que tenían antes y equipos de radiología en gran parte obsoletos o que ya no funcionan.

La escasez es evidente en los centros de salud de La Guaira. En una clínica ambulatoria, solo había electricidad gracias a un generador de respaldo que alimentaba el refrigerador de vacunas. Los pacientes yacían sobre colchones, bancos y el pavimento del estacionamiento porque las salas de tratamiento estaban llenas, mientras que los médicos improvisaban áreas de atención adicionales fuera del edificio.

El sistema de salud venezolano ya tenía dificultades mucho antes de los terremotos, afirmó Jaime Lorenzo, director de la organización sin fines de lucro Médicos Unidos de Venezuela. Los pacientes suelen pagar de su propio bolsillo las pruebas diagnósticas y, a menudo, se espera que lleven sus propios suministros médicos.

En el Hospital Ricardo Baquero González de Caracas, enfermeras, médicos y estudiantes de medicina trabajaron toda la noche tras los terremotos. El hospital solo contaba con 12 enfermeras de guardia, pero «se multiplicaron por 10», dijo Lorenzo.

El miércoles a las 10 de la noche, apenas cuatro horas después de los terremotos, el hospital había agotado los suministros esenciales, incluyendo vendas elásticas y vacunas contra el tétanos. Los residentes comenzaron a llegar con lo que podían donar, entre ellos un hombre que donó pañales que habían pertenecido a su difunta madre.

Estados Unidos también desplegó dos buques militares, incluido el USS Fort Lauderdale, para brindar apoyo logístico y recibir a los pacientes trasladados por vía aérea para recibir tratamiento de emergencia. Se esperaba la llegada de hospitales de campaña móviles el sábado, según informaron funcionarios estadounidenses.

Washington está movilizando 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y está preparando un paquete de ayuda adicional por valor de cientos de millones de dólares. Por otra parte, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, lanzó un fondo de recuperación con una contribución inicial de 1 millón de dólares, que se suma a una donación humanitaria previamente anunciada de 300.000 dólares, e hizo un llamamiento para obtener apoyo internacional y del sector privado.

Personas reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos en La Guaira, Venezuela. Foto ReutersPersonas reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos en La Guaira, Venezuela. Foto Reuters

Hasta que esos recursos estén plenamente disponibles, en La Guaira, los centros de salud improvisan carpas médicas y unidades móviles, mientras que las organizaciones humanitarias envían suministros a toda prisa a los centros sanitarios desbordados.

Uno de estos grupos es Project HOPE, que agilizó las entregas que normalmente se extenderían durante varias semanas. El viernes envió entre 15 y 20 palés de medicamentos, equipos y suministros de emergencia a hospitales y centros de atención ambulatoria en La Guaira y el vecino estado de Miranda.

“La demanda ha sido extraordinariamente alta desde la noche del jueves”, dijo César Jiménez, gerente de subvenciones y proyectos de Project HOPE en Venezuela. “Estamos aumentando el volumen de suministros que normalmente distribuimos y adelantándolos porque los hospitales los necesitan ahora”.

En los hospitales de Caracas, los médicos atienden cada vez más a sobrevivientes que sufren las consecuencias de haber quedado atrapados durante mucho tiempo bajo los escombros de edificios derrumbados. Muchos llegan gravemente deshidratados tras pasar días sin comida ni agua potable, desarrollando rabdomiólisis —una afección en la que el tejido muscular dañado libera toxinas al torrente sanguíneo— lo que puede provocar insuficiencia renal aguda. Otros requieren amputaciones después de que las extremidades aplastadas pierden el riego sanguíneo.

Los médicos también han comenzado a organizarse fuera de los hospitales. Médicos voluntarios ofrecen consultas gratuitas de telemedicina a través de las redes sociales para dolencias menores, con el fin de reducir la presión sobre las salas de urgencias, mientras que los psiquiatras publican guías para ayudar a los supervivientes a afrontar la ansiedad y el trauma.

En los hospitales, los médicos elaboran listas manuscritas de los pacientes ingresados ​​y las colocan en las entradas para ayudar a las familias que buscan a sus parientes desaparecidos. Isabel González-Bocco, una médica venezolana residente en Boston, ha estado recopilando estos registros y otra información de médicos, periodistas y familiares de pacientes antes de digitalizarlos en hojas de cálculo que se han convertido en una de las principales herramientas que utilizan las familias para localizar a sus seres queridos.

Su registro contenía aproximadamente 3000 pacientes hospitalizados hasta el viernes por la tarde, aunque advirtió que la cifra aún era incompleta debido a que muchas víctimas llegaron sin documentos de identificación. El sábado, las autoridades informaron que se habían realizado más de 12 000 consultas en la zona del desastre, incluidas unas 7500 evaluaciones rápidas.