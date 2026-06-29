Gobernación de Tarija define agenda con gobierno central en siete áreas

La Gobernación de Tarija definió una agenda de proyectos y programas con el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en representación del gobierno central, en siete áreas.

El vicegobernador Gonzalo Ávila confirmó que después que se retomó la normalidad en el país, se coordinó una agenda de gestión que permita a la entidad subnacional canalizar financiamiento para proyectos y programas.

Ávila justificó el apoyo del gobierno central debido a las limitaciones económicas que tiene la Gobernación de Tarija por la caída de ingresos de la renta petrolera que llega 20 millones de bolivianos por mes.

«Entonces tenemos que ver la forma creativa y estar abiertos a coordinar con diferentes niveles de gobierno, no solo el municipal, sino el nacional y la cooperación internacional», afirmó el vicegobernador.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, reconoció que se debe trabajar con la Gobernación porque se tiene que ver todos los proyectos viales, la refacción del hospital San Juan de Dios y la asignación de ítems de salud.

Zamora indicó que él gestiona la llegada de la ministra Marcela Flores, en la semana venidera, para ver ese tema, ya que también se requiere de equipamiento en el Hospital Oncológico.

«Aprovechar que hay un ministro de Tarija que puede lograr el contacto con otros ministros para que vengan aquí y podamos atender las demandas de la Gobernación de Tarija y otros sectores», afirmó el ministro de Obras Públicas.

La gestión de Zamora tuvo resultados inmediatos con el arribo de la directora ejecutiva de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Daniela Quiroga, quien junto a la gobernadora María René Soruco y su equipo técnico inspeccionaron ayer el hospital San Juan de Dios.

En la agenda de la Gobernación con el gobierno nacional se incluyeron proyectos y programas vinculados a transportes y comunicaciones, servicios públicos, turismo, desarrollo productivo y riego, hidrocarburos y energía, medio ambiente y el tema financiero.