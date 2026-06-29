“El dólar muestra tendencia a la baja”: rige en Bolivia el tipo de cambio flexible desde este lunes

A partir de este lunes, 29 de junio, entra en vigencia el tipo de cambio flexible en Bolivia con un valor inicial de 9,73 bolivianos por cada dólar estadounidense.

La decisión fue anunciada el pasado viernes 26 de junio por el Gobierno poniendo fin al tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos que, al menos de manera oficial, estuvo vigente durante 15 años.

Aunque en los hechos, durante los últimos años de crisis económica, ese tipo de cambio fijo sólo se mantuvo como un dato simbólico porque el dólar del mercado paralelo se impuso y se disparó, incluso, hasta 20 bolivianos, en los momentos más críticos.

Entonces, según una publicación del Ministerio de Economía realizada este domingo, el nuevo tipo de cambio flexible solo “es un sinceramiento de la realidad económica” del país.

La cartera de Economía asegura que con esta medida se reducirá la incertidumbre y se frenará la especulación porque quedaron atrás las múltiples cotizaciones (dólar oficial, dólar paralelo, dólar en frontera y dólar en criptomonedas) que solo provocaban confusión.

“El nuevo tipo de cambio, no crea una nueva realidad, (solo) la ordena. Muchos precios ya se habían ajustado con el dólar paralelo que se utilizaba durante la anterior gestión de Gobierno”, señala el reporte.

También recuerda que el gobierno del presidente Rodrigo Paz recibió una economía con una inflación del 21% en un escenario donde el dólar tenía diferentes precios, generando incertidumbre.

Pero “hoy, con una referencia cambiaria única, el valor referencial del dólar muestra una tendencia a la baja”, remarca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

También indica que, con el nuevo tipo de cambio, “es posible diseñar medidas más precisas para apoyar a importadores y fortalecer las cadenas productivas”, además de generar “mejores condiciones para estabilizar los precios y recuperar la previsibilidad de la economía”.

El Gobierno, asimismo, prevé que con el nuevo tipo de cambio habrá “mayor confianza para quienes apoyan a sus familias desde el exterior” porque “el dinero enviado rendirá lo que realmente vale”.

Es decir, “ahora recibirás tus bolivianos con el tipo de cambio oficial vigente. Antes, las remesas se pagaban con el antiguo tipo de cambio oficial, aunque el dólar ya valía más en el mercado”, señala la información.

El Ministerio de Economía calcula que más de 1.000 millones de dólares en remesas podrían volver a canalizarse por el sistema financiero.

El presidente Rodrigo Paz, en la entrega de una obra en Cochabamba, también habló del dólar, aunque no específicamente del tipo de cambio.

“Estamos ordenando la economía para que lleguen dolarcitos de afuera y aquí está el Banco Interamericano de Desarrollo con el cual hemos cerrado un monto por más de 4.500 millones de dólares para ir invirtiendo año tras año (en obras) para que la economía se vaya reactivando”, afirmó.