Cuáles son los países de América Latina con la natalidad más baja; esto dice estudio

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El país latinoamericano que está atrayendo miles de millonarios extranjeros y ya supera a destinos tradicionales

Según las Naciones Unidas, una población necesita una tasa de fecundidad cercana a 2,1 hijos por mujer para garantizar el llamado nivel de reemplazo generacional, es decir, que cada generación tenga el tamaño suficiente para sustituir a la anterior sin depender de la migración.

Sin embargo, cada vez más países de la región se encuentran por debajo de ese umbral.

La reducción en el número promedio de hijos por mujer forma parte de una tendencia observada en distintas regiones del mundo y está asociada a cambios sociales, económicos y culturales. Este fenómeno plantea nuevos retos para los países, especialmente en materia de mercado laboral, sistemas de pensiones y atención a una población cada vez más longeva.

Los datos muestran que varias naciones latinoamericanas registran niveles históricamente bajos de nacimientos. Foto: Getty Images

El estudio más reciente publicado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) muestra que las familias de la región tienen menos hijos que en décadas anteriores. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) representa el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva, generalmente entre los 15 y los 49 años.

Este es el ranking de los países de la región con la menor tasa de fecundidad según el informe más reciente:

Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar la seguridad de los vuelos que operan en Estados Unidos y reducir riesgos de accidentes a bordo.

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Chile: El país del Cono Sur registra la tasa más baja de América Latina y el Caribe. Se estima que cada mujer tiene en promedio 1,13 hijos, una de las cifras más reducidas a nivel mundial. Incluso se encuentra por debajo del promedio de Europa, que ronda los 1,4 hijos por mujer.

Costa Rica: El país centroamericano ocupa el segundo lugar del ranking con una tasa de fecundidad de 1,32 hijos por mujer. La cifra refleja una disminución sostenida de los nacimientos durante las últimas décadas.

Todas las naciones que integran el top 5 se encuentran por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1 hijos por mujer. Foto: Getty Images

Uruguay: El país sudamericano se ubica en la tercera posición con una tasa de 1,39 hijos por mujer. Al igual que Chile y Costa Rica, se encuentra considerablemente por debajo del nivel de reemplazo poblacional establecido por las Naciones Unidas.

Cuba: La isla caribeña registra una tasa de fecundidad de 1,45 hijos por mujer, lo que la sitúa en el cuarto lugar de la lista. El país ha experimentado una disminución progresiva de los nacimientos durante varios años, acompañada de un acelerado proceso de envejecimiento demográfico.

Argentina: El quinto puesto corresponde a Argentina, con una tasa de fecundidad de 1,50 hijos por mujer. En los últimos años, el país ha registrado una marcada reducción en los nacimientos, acercándose a los niveles observados en las naciones con menor fecundidad de la región.