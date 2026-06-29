Científicos analizan las lluvias extremas en Brasil y su conexión con El Niño

Un análisis de sedimentos en una caverna de Paraná aporta nuevos datos sobre este fenómeno climático.

Un reciente estudio realizado en el estado de Paraná ha encontrado que las lluvias extremas que se han observado en el sur de Brasil durante el siglo XX son algunas de las más frecuentes en los últimos 7.500 años. Este fenómeno climático está relacionado con factores como la variabilidad climática de la Antártida y los eventos de la corriente de El Niño.

«Hasta ahora, nuestro conocimiento estaba limitado a registros instrumentales que, en general, cubren apenas los últimos cien años. Gracias a las estalagmitas de la caverna do Malfazido pudimos obtener un registro continuo y de alta resolución que permite reconstruir la frecuencia de estos eventos en un pasado remoto», comentó el geólogo Julio Cauhy, principal autor del estudio.

Estos hallazgos son particularmente relevantes en el contexto de la alta probabilidad de un evento de El Niño de intensidad moderada a fuerte en los próximos meses, según pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial.

La investigación, divulgada por la estatal Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo (FAPESP) y publicada en la revista Communications Earth & Environment, identificó 921 capas de sedimentos depositadas por inundaciones a lo largo de milenios.

Los resultados indican que los períodos de temperaturas estivales más bajas en la Antártida Occidental tienden a coincidir con una mayor frecuencia de precipitaciones extremas en el sur de Brasil. Según los investigadores, las alteraciones en el gradiente térmico entre las regiones polares y las latitudes medias pueden modificar la circulación atmosférica, lo que favorece la formación de frentes fríos y el transporte de humedad desde la Amazonía hacia el sur del continente.

Además, se observó una relación significativa entre la ocurrencia de lluvias extremas y episodios moderados o fuertes de El Niño, un fenómeno caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, especialmente durante el último milenio.

Las estalagmitas funcionan como un archivo natural, ya que durante las inundaciones quedan cubiertas por finas capas de sedimentos que son preservadas por el crecimiento continuo de los depósitos minerales. El análisis realizado mostró que entre 3.000 y 2.000 años atrás se registró un período de baja frecuencia de lluvias extremas.

En contraste, los intervalos comprendidos entre hace 7.500 y 4.000 años, así como el último milenio, mostraron una mayor recurrencia de estos fenómenos, especialmente durante el siglo XX.

Los autores del estudio sugieren que el calentamiento global asociado a las actividades humanas podría estar contribuyendo a la intensificación reciente de estos eventos, lo que resalta la necesidad de adoptar estrategias de mitigación y adaptación ante el cambio climático, particularmente en las regiones más vulnerables.