Una “cúpula de calor” del Sahara hace arder a Europa: alerta roja en seis países por altas temperaturas que aniquilan récords

Una cúpula de calor generada por una masa de aire cálido proveniente del Sahara y impulsada por el llamado anticiclón africano mantiene en vilo a buena parte de Europa, con temperaturas que en algunos puntos del continente alcanzan los 46°C. El fenómeno combina alta presión persistente con humedad y ya derivó en muertes, escuelas cerradas, trenes cancelados y alertas meteorológicas en su nivel máximo desde Francia hasta el Reino Unido.

Francia: alerta roja y un reactor nuclear apagado

Francia es el país más golpeado hasta el momento. El primer ministro Sébastien Lecornu informó, tras una reunión de emergencia, que 40 personas murieron ahogadas desde el 18 de junio, mayormente jóvenes. Dos niños de dos y cuatro años también fueron hallados muertos el lunes dentro del auto de su familia en el sureste del país, un caso que la fiscal Hélène Mourges vinculó al calor extremo como principal hipótesis.

La agencia meteorológica nacional, Météo France, confirmó que la noche del lunes al martes fue la más calurosa registrada desde 1947: el indicador térmico nacional, que promedia 30 estaciones, llegó a 21,6°C, por encima del récord previo de 21,4°C de julio de 2019. El Gobierno extendió la alerta roja a 54 de los 96 departamentos continentales —unos 39 millones de personas afectadas— y cerca de 1.350 escuelas permanecieron cerradas.

La crisis también llegó al sistema eléctrico: la planta nuclear de Golfech, cerca de Toulouse, debió apagar uno de sus reactores porque el agua del río Garona, usada para refrigeración, superó los 28°C permitidos.

La titular de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, pidió posponer viajes no esenciales: “las vías no resisten temperaturas de más de 50 grados”, advirtió.

En España, la agencia AEMET decretó alertas rojas por “peligro extraordinario” en zonas de Córdoba, Bilbao y Cantabria, con hasta 40°C en el centro y noreste del país y restricciones a fuegos artificiales por la fiesta de San Juan en Cataluña.

En Italia, el Ministerio de Salud declaró alerta roja en 15 ciudades —entre ellas Milán, Roma, Turín y Venecia— y sumará una más el miércoles.

Alemania reportó cinco muertes por accidentes de natación durante el fin de semana, entre ellas dos hombres ahogados en lagos de Baviera y una mujer de 79 años en el mar Báltico, mientras tormentas eléctricas obligaron a evacuar el festival Fête de la Musique en Berlín.

En Bélgica, la empresa ferroviaria SNCB canceló trenes en hora pico y un colegio cercano a Bruselas trasladó sus exámenes finales a una iglesia por el calor en las aulas; el meteorólogo David Dehenauw anticipó que será la ola de calor más intensa jamás registrada en ese país.

En el Reino Unido, la Met Office emitió una alerta roja por calor extremo para miércoles y jueves, con temperaturas que podrían llegar a 39°C. La meteoróloga Liz Bentley, citada por Daily Mail, advirtió que los récords de junio serán “aniquilados”. Más de 3.000 rayos cayeron sobre Londres en apenas dos horas la noche previa, con inundaciones y cortes de electricidad.

Météo France prevé “más temperaturas récord”, algunas capaces de superar máximos históricos para cualquier época del año. El propio organismo francés comparó la situación con la ola de calor de agosto de 2003, que causó unas 15.000 muertes y llevó a Francia a crear su sistema de alerta por calor.

Según la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud, citada por AP, más de 200.000 personas murieron por causas vinculadas al calor en Europa en los últimos cuatro años, la mayoría de muertes evitables.