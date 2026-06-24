La OTAN aceleró en Letonia los preparativos ante un posible conflicto en el mar Báltico

La OTAN aceleró en Letonia sus preparativos para un posible conflicto en el mar Báltico, donde unidades de la Armada de Estados Unidos construyeron rampas de desembarco y refugios temporales durante el ejercicio Baltops con la mira puesta en una eventual agresión de Rusia, informó The Telegraph.

La importancia militar de ese espacio aumentó desde que Finlandia y Suecia ingresaron en la alianza en 2023 y 2024, una ampliación que, según el teniente comandante Cody Robertson citado por el diario, volvió aún más urgente la defensa colectiva y el conocimiento operativo del terreno. El Báltico quedó rodeado por ocho países de la OTAN y Rusia, y pasó a concentrar una parte central de la defensa del flanco oriental.

Para la alianza, la velocidad para mover refuerzos, munición y equipos hacia el este puede definir la fase inicial de una guerra. Ese cálculo explica por qué los Seabees de la marina estadounidense levantaron infraestructura para desembarcar tropas, embarcaciones y vehículos militares en la costa letona.

El Báltico concentró la defensa del flanco oriental

El mar Báltico alberga 200 puertos y transporta 15% del tráfico mundial de carga. En sus aguas navegan hasta 2.000 buques al mismo tiempo, un dato que explica por qué la región es vista como la ruta logística clave para sostener a la OTAN y también para Rusia.

Moscú depende de ese corredor para acceder al Atlántico con su flota en la sombra de petroleros y para conectar con Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania. Ese territorio alberga la Flota del Báltico y hasta 100 ojivas nucleares tácticas, según el texto.

Suecia advirtió que Rusia elaboró planes para ocupar la isla de Gotland y poner a prueba la respuesta de la OTAN. Expertos citados en la publicación también señalaron que la isla danesa de Bornholm podría convertirse en objetivo de ataques híbridos destinados a interrumpir las líneas de suministro.

Letonia elevó su gasto militar a 4,9%

La respuesta militar en Letonia se apoyó en una percepción de amenaza que se agravó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. El gobierno llevó el gasto en defensa al 4,9% del PBI anual por temor a que el país quedara entre los siguientes blancos de Moscú.

Robertson dijo al diario que las fuerzas estadounidenses se entrenaron para llegar a un entorno de combate, establecer un campamento y usarlo como base para proyectar poder militar. Añadió que los Seabees podían sostener una operación “de principio a fin”, desde alojamiento y almacenamiento hasta puestos de mando.

A unos 64 kilómetros al este, una unidad de demolición de marines estadounidenses abrió rutas con explosivos C4 para destruir obstáculos, una capacidad pensada para una defensa en la región báltica. La demostración se produjo mientras Moscú seguía con atención el ejercicio, en medio de sus expectativas de una menor implicación de Washington en Europa oriental por las críticas constantes de Donald Trump a la OTAN.

La señal política que buscó transmitir el operativo fue directa: Estados Unidos mantuvo sobre el terreno una preparación militar visible en el Báltico y Letonia la leyó como una garantía de respaldo inmediato ante Rusia. Baiba Braže, la ministra de Exteriores letona, dijo a The Telegraph que Washington “ha sido y sigue siendo un aliado indispensable para Letonia y para la seguridad europea”.

Braže sostuvo además que la magnitud de Baltops 26 mostró que la cooperación transatlántica siguió siendo la base de la defensa colectiva de la alianza. Trump, según el texto, también anunció el traslado de 5.000 soldados adicionales de Estados Unidos a Polonia pocos días después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth cancelara el despliegue de 4.000 efectivos al país.