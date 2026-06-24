Gobernadora de Tarija afirma que se vienen tiempos difíciles en la economía

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, afirmó que se vienen tiempos difíciles en la economía en el país porque siempre después de los desbloqueos el más perjudicado es la población.

Soruco dijo a EL DEBER que espera que ahora se vaya restableciendo la normalidad luego de 51 días de conflictividad social con bloqueos de carreteras.

«Bolivia necesita trabajar, por supuesto. Aquí no hay milagros ni autoridades que vayan a sacar adelante al país, sino es el trabajo y debemos apostar por ello», declaró la gobernadora que este martes posesionó al nuevo secretario de Turismo, Carlos Eduardo Barez.

También lo hizo con el director de Promoción Turística, Fernando Martínez, y de la directora de Cultura, Marcela Canedo.

Al ser preguntada si los responsables de los daños generados en los 51 días de bloqueos y conflictos deben ser procesados, Soruco indicó que es competencia del gobierno central.

«Obviamente hay un marco legal, entonces las consecuencias legales y los procesos corresponden al nivel nacional», respondió la gobernadora de Tarija.

Sin embargo, reafirmó que está esperanzada de que los problemas se resuelvan y no se repita la conflictividad social porque el pueblo boliviano quiere carreteras expeditas y la normalidad en las actividades productivas y económicas.

Mencionó que en Tarija se apuesta por el turismo y una muestra es la posesión del secretario departamental de esta área.

«Es el camino y debemos replicar el trabajo de las abejas porque cuando todos se unen se puede salir adelante. No queremos reemplazar lo que hizo el sector privado en turismo y lo que queremos es fortalecer con una Secretaría», expresó Soruco.

Agregó que en las próximas semanas se presentará la marca Tarija y un plan departamental para trabajar con los niveles central, departamental y municipal.