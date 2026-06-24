“El bloqueo ha sido derrotado”: Paz anuncia que el estado de excepción continuará para “ordenar” el país

El presidente Rodrigo Paz informó este martes que el estado de excepción continuará vigente, después de que finalmente los bloqueadores terminaran de abandonar todas las carreteras del país con advertencias de posible “reorganización”.

“Los sectores sociales se pueden reorganizar, pero para construir la patria, no para destruirla”, dijo el Jefe del Estado en un contacto con algunos periodistas de La Paz, a tiempo de acudir al velorio de Antonio Araníbar, una figura de la lucha por la democracia.

El mandatario ratificó que se abrirá el diálogo con todas las organizaciones como “parte del reencuentro entre todos los bolivianos”.

Entonces,”nos vamos a organizar para construir, no para destruir, porque creo que el bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país”, afirmó.

Instó a desarrollar un país donde todos se sientan con la oportunidad de crecer, de tener una familia, una buena educación y salud.

“Así que nos vamos a organizar todos, pero lo importante es que sea para construir y nosotros estamos como siempre con el diálogo como línea principal, este estado de excepción continúa porque tenemos muchas cosas que ordenar”, anunció.

Remarcó que “Bolivia se tiene que ordenar porque no se puede volver a repetir lo que ocurrió estos últimos 50 días”.

“Y este estado de excepción es el instrumento legal que nos permite ordenar el país”, agregó.

Bolivia atravesó por un conflicto de 53 días que buscaba la renuncia del presidente Paz, pero terminó el lunes 22 de junio con el levantamiento de los últimos puntos de bloqueos que todavía persistían.

El desbloqueo de las carreteras, en su mayoría de manera pacífica, ocurrió después de que el presidente Paz declaró, la madrugada del 20 de junio, estado de excepción en todo el territorio nacional.