Bolivia amanece sin bloqueos después de 53 días del conflicto que provocó hambre, muertes y mayor crisis

Los nueve departamentos del país comenzaron este martes 23 de junio sin ningún punto de bloqueo por motivos sociales, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La información oficial, actualizada a las 07:00, identifica solo cinco puntos de “obstrucción (de vías) por trabajos de limpieza” en el departamento de Oruro, además de un sitio de “tráfico cerrado” en Santa Cruz, sector puente San Miguelito, por una inundación.

Este desbloqueo de las carreteras ocurre después de un prolongado conflicto que se realizó durante 53 días en plena crisis económica del país para intentar derrocar al presidente Rodrigo Paz, a solo siete meses de su gestión. Son 53 días hasta hoy, que los bolivianos pueden respirar tranquilos, dado que hace una horas el último conflicto que se mantenía, que era de parte de los cocaleros del Chapare, quedó en cuarto intermedio luego que Evo Morales así lo manifestara.

El pasado 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró paro general indefinido y desde el 6 de mayo los campesinos de La Paz (liderados por el dirigente Vicente Salazar) comenzaron a bloquear las carreteras, inicialmente, en demanda de atención a una serie de pedidos sectoriales.

Luego cambiaron de postura y empezaron a exigir solo la renuncia del presidente Rodrigo Paz sin aceptar, durante varias semanas, ningún llamado al diálogo.

Los seguidores del expresidente Evo Morales también se sumaron a los bloqueos exigiendo, en una serie de declaraciones públicas, la renuncia de Paz.

Incluso los evistas realizaron una marcha hasta la sede de Gobierno con esa única demanda, aunque, el domingo 22 de junio, el expresidente Morales aseguró que “nunca” demandaron la renuncia de Paz desde el Trópico de Cochabamba.

La protesta, en los momentos más críticos, se extendió a siete de los nueve departamentos del país. Hubo días en los que la ABC registraba hasta más de 100 puntos de bloqueos.

El paro con el bloqueo de carreteras, que cercó a varias ciudades del país, provocó hambre, muertes, desabastecimientos y la paralización de una serie de actividades laborales, con millonarias pérdidas económicas, que profundizaron la crisis económica de Bolivia.

Finalmente, después de 50 días del conflicto, la COB, liderada por el dirigente Mario Argollo, suscribió un acuerdo con el Gobierno y abandonó a las organizaciones campesinas y a los seguidores de Morales en sus protestas.

A la 01:30 de la madrugada del 20 de junio (horas después de llegar a un acuerdo con la COB), el presidente Paz declaró estado de excepción en todo el territorio nacional para acabar con los bloqueos.

Durante el fin de semana, la mayoría de los bloqueadores se retiraron de las carreteras sin generar mayor resistencia y los únicos que todavía mantenían su extrema medida de presión eran los seguidores de Morales y algunos otros grupos reducidos.

Sin embargo, en el tercer día del estado de excepción, Morales y los principales dirigentes de las organizaciones que lo respaldan en el Trópico salieron en una declaración de prensa para anunciar un «cuarto intermedio» en el bloqueo de carreteras.

“Entiendo perfectamente la decisión tomada por las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, (…) por ahora un cuarto intermedio, (pero) no es rendirnos, la gran ventaja de las 6 Federaciones es que nunca nos vendemos y nunca nos vamos a vender”, dijo Morales.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, consideró que el expresidente Morales y sus seguidores fueron “derrotados”.

“Cuando se aplica la norma (de estado de excepción) se quedan solos los violentos y de hecho lo que hoy vemos (…) en el cuarto intermedio declarado en el Chapare, con la presencia del señor Evo Morales, es justamente un testimonio de la soledad de la derrota; el pueblo boliviano lo derrotó; el pueblo boliviano lo derrotó no cayendo en la violencia, respetando la Constitución y respetando las leyes”, afirmó Gálvez en RTP.

Ahora, en medio de una serie de anuncios de procesos judiciales, se encuentran en el centro de las críticas los principales impulsores del conflicto, como Mario Argollo, Vicente Salazar, el expresidente Morales y también el senador suplente Nilton Condori, que hasta realizó un cabildo y también fue hasta los bloqueos para alentar la continuidad del cerco a las ciudades.