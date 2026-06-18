La metamorfosis demográfica de América Latina: la población mayor duplicará a la infantil en 2037

Enfoque en adultos mayores haciendo fila en un banco frente a una ventanilla con el rótulo ‘Atención Pensionados’, donde una cajera asiste a un cliente.

La CEPAL señala que muchas personas mayores siguen trabajando por necesidad y que persisten el analfabetismo y la brecha digital, sobre todo entre mujeres rurales y mayores de 75 años.

En América Latina y el Caribe, el envejecimiento ya define una transformación demográfica y social: en 2022 la región tenía 88,6 millones de personas de 60 años y más, equivalentes al 13,4% de su población total, y esa proporción subirá a 16,5% en 2030, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Ese cambio, de acuerdo con la CEPAL en el informe Ageing in Latin America and the Caribbean: inclusion and rights of older persons, obliga a revisar sistemas de protección social, salud, cuidados, vivienda, empleo y acceso a derechos en una región que además arrastra desigualdades estructurales.

La publicación de la CEPAL señala que en 2060 habrá 220 millones de personas de 60 años y más en la región, casi dos veces y media más que en 2022. Según el organismo, hacia 2037 la población mayor superará en número a niños y adolescentes, y para 2053 la región pasará a ser una «sociedad envejecida“, con el grupo de 60 años y más por encima de cualquier otro gran grupo etario.

El informe fue preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la CEPAL como secretaría técnica de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores. De acuerdo con la CEPAL, el documento sirve como aporte regional a la cuarta revisión y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, aprobado en 2002.

Según la CEPAL, el envejecimiento regional se explica por una transición demográfica acelerada: la esperanza de vida al nacer pasó de 48,6 años en 1950 a 75,1 años en 2019. El informe agrega que la pandemia recortó 2,9 años de esperanza de vida en 2021 respecto de 2019, aunque la proyección indica una recuperación hasta 77,2 años en 2030.

De acuerdo con el organismo, la fecundidad total regional bajó de 5,8 hijos por mujer en 1950 a 1,85 en 2022, por debajo del nivel de reemplazo. Esa caída, sumada al descenso de la mortalidad, modificó de forma radical la estructura etaria y ensanchó el peso relativo de la población mayor.

La CEPAL advierte que el proceso no es homogéneo. En 2022, Uruguay ya tenía más de 20% de su población con 60 años o más, mientras Chile alcanzaría ese umbral en 2030. En el Caribe, territorios como Martinica, Puerto Rico, Guadalupe y Cuba mostraban niveles de envejecimiento aún más avanzados, según la misma fuente.

El contraste también aparece dentro de los países. Con datos censales de Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú, el informe muestra diferencias entre áreas urbanas y rurales, entre hombres y mujeres y entre población indígena y no indígena. Según la CEPAL, en todos los países analizados hay más mujeres que hombres entre las personas mayores, sobre todo en las edades más avanzadas, por la mayor supervivencia femenina.

Derechos, leyes y protección institucional avanzaron, pero de forma desigual

De acuerdo con la CEPAL, en los últimos años crecieron las instituciones públicas dedicadas a las personas mayores y se consolidó un enfoque de derechos. El informe releva que en América Latina esas instituciones funcionan, según el país, bajo ministerios de desarrollo social, salud, mujeres, justicia o la presidencia.

El informe indica que 19 países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes especiales sobre derechos de las personas mayores. Según la CEPAL, entre ellos figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La publicación también destaca la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en 2015 en la Organización de los Estados Americanos. Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), citada por la CEPAL, hasta septiembre de 2022 habían ratificado o adherido Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay.

Para la CEPAL, ese instrumento fue decisivo para fortalecer marcos normativos nacionales, aunque persisten retos en la armonización legal, la capacitación de operadores de justicia y la efectiva aplicación territorial de los derechos.