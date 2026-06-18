Gobernadora y empresarios de Tarija esperan la pacificación con el diálogo Gobierno – COB

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, dijo que se espera que con el diálogo entre el gobierno central y la Central Obrera Boliviana (COB) se logre la pacificación en el país tras más de 40 días de conflictividad social.

Soruco declaró que urge la reactivación económica debido a que la crisis no solo afecta a La Paz y El Alto, sino también al departamento de Tarija.

«Es urgente que de una vez se pacifique el país, todos queremos vivir en paz y trabajar. Hay pronunciamientos del empresariado y del sector productivo y de turismo por las pérdidas económicas», lamentó.

La presidenta de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (Caincotar), Marina Ruiz, afirmó que varias empresas decidieron hacer una pausa en actividades productivas por falta de materias primas e insumos.

Según Ruiz, solo está vigente una relación comercial con Santa Cruz y no así con La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre por los bloqueos de las carreteras.

«El sector industrial es el más afectado porque pierde alrededor de 12 millones de dólares por día y en los 48 días de conflicto tenemos un monto millonario que no sabemos cómo vamos a recuperar», mencionó.

La empresaria es optimista de que el diálogo entre el gobierno central y la COB se logre una solución para reactivar las actividades productivas y económicas en Tarija.