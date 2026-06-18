«Estamos acá para buscar soluciones y no problemas»: las primeras palabras del presidente Paz en el inicio del diálogo

«Hay otros que buscan la ruptura de la patria, pero creo que todos los que estamos acá, estamos buscando soluciones y el crecimiento de la patria», empezó diciendo el presidente Rodrigo Paz en el inicio del diálogo que se logró por fin la tarde de este miércoles 17 de junio en instalaciones del BCB, luego de dos postergaciones.

El mandatario reconoció que fueron días muy duros y que hoy es un día importante, «de un encuentro en que se puedan debatir los temas de fondo». Pidió diálogo, reconciliación y pacificación, cuando el país afronta el día 48 de conflicto y 43 de bloqueos.

Con un extenso discurso del presidente, sobre el trabajo que realizaron hasta el momento y sin mencionar a la dirigencia de la COB en específico, se dio inicio al diálogo entre el Gobierno y los trabajadores en un intento por pacificar el país. El jefe de Estado explicó por qué no actuaron con más fuerza en estos 48 días de conflicto.

“Uno es presidente, en lo personal, para poder hacer crecer a la patria y por eso hemos mantenido una conducta de no confrontación, de repliegue, hasta que se den las condiciones de diálogo que espero ahora puedan ver de forma positiva y esperanzadora para el pueblo”, dijo en el final del mensaje ante medio centenar de dirigentes de la COB que llegaron al BCB.

La COB, el 1 de abril presentó un pliego de peticiones al Gobierno, que envió una respuesta por escrito, pero no hubo convocatorias a diálogo. Los trabajadores advirtieron entonces que habría movilizaciones. El 1 de mayo realizaron un cabildo en El Alto donde se aprobó el bloqueo de caminos y una huelga de trabajadores, ahí se inició este conflicto.

Una vez instalado el diálogo, los dirigentes de la COB pusieron como primera condición que se liberen a todos los detenidos en las manifestaciones que hubo en este tiempo. Dijeron que esa sería la señal política que están esperando para que las bases queden conformes.

“Va a existir unas mesas de trabajo, seguro, pero entonces el primer punto de análisis sería la liberación de los detenidos para que mostremos a las bases, porque estamos viniendo aquí pese a la crítica de mucha gente, sepan ustedes autoridades”, dijo el máximo dirigente de la COB al pedir la colaboración del fiscal general, Róger Mariaca, que llegó como uno de los veedores.

Frente a la petición de los dirigentes el ministro de la Presidencia dijo que se daría un cuarto intermedio para ir al piso 21 de la Casa Grande del Pueblo donde se reanudaría la reunión; y donde ya no podrán ingresar los medios de comunicación que registraron los dos principales discursos.