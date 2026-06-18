El G7 aumenta la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

Los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, dieron este martes su respaldo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al que abrieron las puertas de su cumbre en la localidad francesa de Évian, y acordaron aumentar la presión a Rusia con más sanciones a su petróleo para empujarla a una negociación que ponga fin a la guerra. El objetivo de los aliados del G7 es presionar con nuevas sanciones, especialmente al gas y petróleo rusos, la principal fuente de financiación de la guerra, mientras que Trump, envalentonado por el acuerdo entre EE.UU. e Irán, prometió hacer todo lo posible para poner fin al conflicto.

En presencia de Zelenski, que mostró imágenes del ataque ruso contra una catedral histórica de Kiev, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron aumentar la presión sobre Rusia. El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, dijo sentir “cierto optimismo” con que europeos y Estados Unidos puedan “poner fin juntos a la guerra” y afirmó haber visto a Trump “receptivo y dispuesto a cooperar”.

Trump abrió este martes la puerta a un restablecimiento de las sanciones al petróleo ruso, ahora que los precios del crudo están bajando gracias al optimismo por su acuerdo de paz con Irán. Washington levantó una parte de las sanciones a sus exportaciones de petróleo poco después de lanzar la guerra contra Irán el 28 de febrero con el argumento de que había que buscar un alivio en el mercado internacional del crudo ante el cierre del estrecho de Ormuz.

Para poner de buen ánimo al presidente estadounidense, Merz le regaló al inicio de la segunda jornada de cumbre una camiseta de la selección alemana de fútbol con su apellido y el número 47, en referencia a su mandato como 47º presidente de Estados Unidos. “Rusia debería alcanzar un acuerdo” con Ucrania, aseguró horas después Trump a la prensa. “La única razón por la que me meto en esto es que no me gusta ver morir a 25 mil jóvenes cada mes (…) Así que sí, haré todo lo que pueda”, agregó el republicano.

Sin dejar pasar el tiempo, Reino Unido y Canadá anunciaron nuevas sanciones contra Rusia. El gobierno británico presentó 70 nuevas sanciones dirigidas a la flota clandestina utilizada para transportar petróleo y gas rusos, y a las redes financieras empleadas para evadir las sanciones occidentales. El primer ministro canadiense Mark Carney, por su parte, anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia dirigido también a la denominada “flota fantasma”, los ingresos energéticos, el sector de defensa y actores vinculados a campañas de desinformación.

Con la esperanza de que la guerra termine antes de que acabe el año, Zelenski, que mantuvo un encuentro aparte con Trump durante la reunión sobre Ucrania en la cumbre del G7, volvió a pedirle que le dé la licencia necesaria para que Ucrania pueda fabricar por sí misma los sistemas y los misiles antiaéreos de patente estadounidense que el país necesita para defenderse de los misiles balísticos rusos.

El presidente estadounidense lo felicitó por el “desempeño” del ejército ucraniano en el terreno y reconoció que la “dinámica” era ucraniana, según un participante de la reunión. “Es fantástico que todo el mundo entienda que Rusia no va a ganar y que debemos presionar a (Vladimir) Putin para que ponga fin a esta guerra”, reaccionó Zelenski, a quien el anfitrión, Emmanuel Macron, invitó a quedarse hasta el final de la cumbre el miércoles.

Una de las prioridades diplomáticas de Ucrania es conseguir de sus socios sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot adicionales y más misiles PAC-3 para estos sistemas, ya que el déficit en estas tecnologías del Ejército ucraniano lo hacen vulnerable a los misiles balísticos rusos. “Las prioridades son claras: más misiles de defensa aérea junto con misiles para producirlos, un paquete de apoyo para el invierno y redoblar la presión sobre Rusia. Es importante que EE.UU. está dispuesto a respaldar todas estas líneas de esfuerzo”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

Está previsto que en el marco de la cumbre del G7, que se celebra hasta el miércoles en Évian, haya un nuevo encuentro bilateral entre el presidente estadounidense y Zelenski, que se va a quedar hasta entonces y que ha multiplicado las reuniones bilaterales con otros líderes. De hecho, la jornada de Zelenski empezó con un recibimiento especial de Macron en los jardines del hotel donde se celebra la cumbre y una primera reunión con el presidente francés, a la que se sumó Trump, según revelaron fuentes diplomáticas.