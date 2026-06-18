Sigue aviso de posibles chubascos en Antofagasta: municipio insiste en tomar resguardos

La Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Antofagasta llamó a la comunidad a tomar resguardos ante el pronóstico de chubascos para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

El director del organismo, Cristian Burgos, señaló que la recomendación es prepararse con anticipación, especialmente considerando que este tipo de eventos no son habituales en la comuna.

“En el último informe se nos avisa de chubascos para la noche de hoy miércoles y madrugada de jueves 18. Las recomendaciones son siempre las mismas, pero tener una radiolinterna, pilas, juntar agua. Sé que suena más exagerado porque acá no estamos acostumbrados a ver precipitaciones, entonces es mejor estar prevenidos. Además estar informados por canales oficiales”, indicó.

Respecto a los sectores más expuestos, como campamentos y asentamientos irregulares, Burgos sostuvo que es fundamental adoptar medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo.

“Respecto a la gran cantidad de campamentos y posibles riesgos, el llamado es a tomar todos los resguardos. Sé que la Delegación Presidencial Regional ha estado realizando algunos desalojos en ciertos sectores y claro responde a la ocupación ilegal, pero también es para evitar accidentes peores, como por ejemplo lo ocurrido con el aluvión acá en la ciudad”, afirmó.