Transporte pesado da 48 horas para desbloquear rutas

La tensión por los bloqueos y la crisis de abastecimiento de combustibles escaló este miércoles con una advertencia directa del transporte pesado. Marcelo Cruz, dirigente del sector, aseguró que las pérdidas económicas ya superan los Bs 140 millones y anunció que darán un plazo de 48 horas al Gobierno para restablecer la circulación en las carreteras del país.

“Realmente ya hay un cansancio y también la paciencia del sector se está terminando”, afirmó el dirigente, al denunciar que existen puntos de bloqueo que llevan cerca de 27 días y mantienen a más de mil camiones detenidos, especialmente en zonas fronterizas.

La declaración refleja el creciente deterioro de la cadena logística nacional en un momento especialmente delicado para la economía boliviana, marcada por problemas de abastecimiento de diésel, dificultades para importar combustibles y una fuerte presión sobre sectores productivos y exportadores.

Cruz sostuvo que los bloqueos no solo afectan al transporte internacional, sino también a actividades estratégicas como la zafra y la cosecha agrícola.

“No solo los camiones, sino también las cisternas, todo lo que significa los camiones que están en la zafra, en la cosecha, están parados porque no hay combustible”, señaló.

La situación golpea directamente a uno de los principales engranajes de la economía nacional. El transporte pesado moviliza exportaciones, importaciones, alimentos, insumos industriales y combustibles. Cada jornada de interrupción incrementa costos logísticos, frena entregas y genera riesgos para contratos comerciales.

En las últimas semanas, distintos sectores empresariales y productivos alertaron sobre pérdidas millonarias derivadas de los bloqueos, especialmente en Santa Cruz, principal motor económico del país.

El dirigente explicó que el martes se realizó una reunión del bloque multisectorial y que allí se determinó otorgar un ultimátum al Ejecutivo.

“El día viernes vamos a esperar que el Gobierno actúe. Vamos a proceder al desbloqueo nosotros con nuestros afiliados y con las personas que puedan ser parte de este movimiento”, afirmó.

Cruz incluso convocó a la población civil a sumarse a las movilizaciones. “Estamos convocando a la población civil a que se sume porque estamos siendo afectados no solo los sectores, sino toda la población en su conjunto”, sostuvo.

El anuncio abre un nuevo foco de tensión social en medio de una coyuntura marcada por conflictos políticos, escasez de combustibles y creciente presión económica sobre distintos sectores productivos.