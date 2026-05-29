La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una propuesta de enmienda a la Constitución impulsada por Lula que busca reducir la jornada de trabajo de 44 a 40 horas semanales.

La propuesta fue aprobada en dos votaciones consecutivas con un apoyo de alianza oficialista y el bolsonarismo que en una primera instancia se opuso pero terminó apoyando ante la inminencia de las elecciones presidenciales de octubre.

El presidente de la Cámara de Diputados , Hugo Motta, celebró el proyecto y dijo que el «derecho de vivir, no de sobrevivir» y garantiza la promoción de la salud de los trabajadores.

En ese marco, destacó que «la historia nos muestra que los avances civilizatorios siempre enfrentan resistencias, fue así cuando se creó la cartilla de trabajo, fue así cuando se abolió la esclavitud, los contrarios decían que el país no lo soportaría, pero Brasil avanzó».

La historia nos muestra que los avances civilizatorios siempre enfrentan resistencias, fue así cuando se creó la cartilla de trabajo, fue así cuando se abolió la esclavitud, los contrarios decían que el país no lo soportaría, pero Brasil avanzó

La medida prevé una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 2 días de descanso, con una regla de transición de 60 días. Asimismo, habrá una reducción progresiva de las 44 horas actuales. con 5 días de trabajo por 2 de descanso. La reducción no implicará recortes salariales.

Lula dijo en redes sociales que «la aprobación del fin de la escala 6×1 con reducción de jornada y sin reducción de salario, por parte de la Cámara, es un logro histórico y civilizatorio. Un compromiso asumido por el Gobierno de Brasil. Más que horas en el reloj, estamos devolviendo a los trabajadores y trabajadoras el derecho al convivio con la familia».

«Al descanso. A la vida más allá del trabajo. Las dos pausas semanales significan más tiempo para estudiar, divertirse, cuidar la salud y ver crecer a los hijos. Es una victoria sobre todo de las mujeres que, histórica e injustamente, enfrentan una jornada superior, desigual. Una medida que solo fue posible gracias a la inmensa movilización de la sociedad», continuó.

«Agradezco al presidente Hugo Motta y también el apoyo decisivo de los parlamentarios que construyeron una amplia mayoría en la Cámara. La propuesta ahora pasa al Senado. Seguiremos trabajando intensamente por su aprobación definitiva», concluyó.