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S. S. de Jujuy, 27 de mayo de 2026

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Vocero presidencial espera una gran participación en el Consejo Económico Social

La apuesta del gobierno por el diálogo se plasma en la invitación masiva para participar en el Consejo Económico Social que se realizará el miércoles a partir de las 10:00

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, espera una gran participación de sectores sociales en el Consejo Económico Social convocado para mañana miércoles por parte del gobierno. Según explicó ante los medios de comunicación, la mayoría de las organizaciones que se reunió con el presidente Rodrigo Paz ha confirmado su participación.

Para Gálvez, la salida a los conflictos que se viven en el país para por «el dialogo, la concertación, el trabajo conjunto» y por ello espera que se logren resultados positivos en la reunión.

Además, insiste en remarcar que la población está «entendiendo que la salida va en esa dirección», en la del diálogo.

El Consejo Económico Social se desarrollará este miércoles 27 de mayo, desde las 10:00, en la Casa Grande del Pueblo.