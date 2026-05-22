La guerra entre Rusia y Ucrania: Europa quiere a Angela Merkel para negociar con Vladimir Putin

Según el diario británico Financial Times, los europeos están considerando pedir a la ex canciller alemana o al banquero Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, que reanuden el diálogo con el líder del Kremlin.

La guerra entre Rusia y Ucrania: Europa quiere a Angela Merkel para negociar con Vladimir PutinVladimir Putin llevó un perro a una reunión en 2007 con la entonces canciller alemana Angela Merkel, que era conocida por su miedo a los perros.

Europa ha quedado aislada en las negociaciones con Rusia desde 2022. Salvo algunas visitas de jefes de Estado como el francés Emmanuel Macron, nadie habló con el presidente Vladimir Putin. Según el diario británico Financial Times, los europeos están considerando pedir a la ex canciller alemana Angela Merkel o al banquero Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, que reanuden el diálogo con el líder del Kremlin.

Según el periódico británico, se celebrará una reunión sobre el tema en Chipre entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea esta semana. La UE no lo confirma.

El conflicto con Ucrania está por terminar y por primera vez no hay una ventaja clara para Rusia. El mandatario ruso admitió que era tiempo de finalizar la contienda y hablaría con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, «bajo condiciones». Incluso habría propuesto como mediador al ex canciller alemán y su íntimo amigo, Gerhard Schröder. Este último trabaja en empresas rusas desde que dejó el cargo y Putin es el padrino de sus dos hijos, adoptados en el país euroasiático con su quinta esposa.

Esta idea no entusiasma a los europeos, que prefieren a alguien independiente.

La entonces canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin llegan a una rueda de prensa conjunta tras sus conversaciones en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 20 de agosto de 2021. Foto ReutersLa entonces canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin llegan a una rueda de prensa conjunta tras sus conversaciones en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 20 de agosto de 2021. Foto Reuters

Restablecer el diálogo con Moscú no será una misión fácil para el bloque comunitario, en plena crisis del petróleo y de costo de vida. ¿A quién se le debería confiar la importante tarea de liderar las negociaciones?

Según el Financial Times, las capitales europeas barajan al exjefe del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, o a la propia Merkel, quien habla fluidamente ruso y conoce la lógica zarista del mandatario. El jefe de Estado ruso habla alemán porque fue espía del KGB en Dresde y mantiene con la exfuncionaria una relación de respeto tras años de mutuas negociaciones.

Nombrar a un enviado de la UE no será fácil, ya que los propios Estados miembros están divididos sobre la conveniencia de tal iniciativa. De hecho, tuvieron que proteger de los drones de Bielorrusia al presidente y a la primera ministra de Lituania en un refugio. También han circulado otras opciones, como las del presidente finlandés Alexander Stubb o su predecesor, Sauli Niinistö.

Según fuentes del diario británico, la administración Trump, inmersa en la crisis de Oriente Medio, indicó a los europeos que no se oponía a que dialogaran con el Kremlin en paralelo a las conversaciones mantenidas por Washington.

Bruselas no ha mantenido intercambios diplomáticos oficiales con Moscú desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, salvo algunos intentos esporádicos liderados individualmente por diversos dirigentes del continente.

Desde su elección, las conversaciones iniciadas por Donald Trump para resolver el conflicto se han topado con la inflexibilidad del líder ruso, especialmente en lo que respecta a sus reivindicaciones territoriales, las cuales Kiev considera inaceptables.

Los europeos no fueron invitados originalmente a la mesa de negociaciones. Pero ahora, la continuidad de la guerra en Ucrania y la crisis del estrecho de Ormuz cambian las condiciones. Para contrarrestar a la Casa Blanca, el Viejo Continente se ve tentado a volver a dialogar de forma directa con Rusia.