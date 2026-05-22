Flávio Bolsonaro, el rival de Lula da Silva, en plena tormenta a meses de las elecciones presidenciales en Brasil

Los sondeos los ubicaban empatados, pero eso fue antes de que se revelaran la semana pasada textos y un audio del senador a Daniel Vorcaro, un banquero señalado por un fraude millonario, con estrechas relaciones con órganos de poder.

Flávio Bolsonaro, el rival de Lula da Silva, en plena tormenta a meses de las elecciones presidenciales en BrasilEl senador brasileño Flavio Bolsonaro en una reunión con alcaldes tras el escándalo por los mensajes relacionados con su solicitud de financiación para una película sobre su padre y ex presidente.

Cuando las encuestas se mostraban favorables, estalló el escándalo: Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha en las presidenciales de octubre en Brasil, mantuvo tratos con un banquero preso por supuesto fraude, lo que amenaza con complicar su disputa ante el presidente Lula.

El senador, de 45 años, fue elegido heredero político por su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por golpismo y excluido de la carrera electoral.

Rápidamente, el hijo se consolidó como el principal rival del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, quien busca la reelección.

Los sondeos los ubicaron igualados en una eventual segunda vuelta e incluso con alguna ventaja para Flávio Bolsonaro.

Pero eso fue antes de que se revelaran la semana pasada textos y un audio del senador a Daniel Vorcaro, un banquero señalado por un fraude millonario, con estrechas relaciones con órganos de poder.

En el mensaje divulgado por el medio Intercept Brasil, el aspirante presidencial pide dinero al financiero para «Dark Horse», una película biográfica de Jair Bolsonaro, producida en Estados Unidos y protagonizada por el actor Jim Caviezel.

Para este filme que honra la trayectoria del ex presidente, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, Vorcaro habría prometido 24 millones de dólares, de los que habría finalmente abonado un poco menos de la mitad.

Flávio Bolsonaro, que hasta entonces había asegurado no tener ninguna relación con Vorcaro, tuvo que reconocer haberle pedido dinero para sacar adelante el filme, aunque negó haber hecho nada ilegal. Hubo «cero dinero público» involucrado, dijo.

Pero desde entonces, las cosas se complicaron para Flávio Bolsonaro: nuevas revelaciones de Intercept Brasil plantearon otras preguntas sobre la operación y el destino del dinero recibido. La candidatura del primogénito del expresidente empezó a perder fuerza y se quedó a siete puntos de Lula en una encuesta. En un intento de explicarse, el senador se reunió el martes con parlamentarios de su Partido Liberal. Dijo estar «muy tranquilo».

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en una ceremonia en el Centro de Convenciones Internacional en Brasilia (Brasil). Foto EFEEl presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en una ceremonia en el Centro de Convenciones Internacional en Brasilia (Brasil). Foto EFE

Pero a la vez tuvo que admitir que se reunió con Vorcaro cuando este estaba en libertad vigilada por el supuesto fraude realizado con su Banco Master, liquidado el año pasado por una deuda de más de 7.000 millones de dólares.

Por ahora, oficialmente la derecha cierra filas: «No hay ninguna discusión con la hipótesis de cambiar a Flávio» en la carrera electoral, dijo a la AFP el diputado bolsonarista Evair de Melo.

La crisis ha sido aprovechada por el oficialismo, después de haber visto en los últimos meses cómo su candidato Lula perdía terreno frente al hijo de Jair Bolsonaro, a quien el presidente venció por estrecho margen en 2022.

Las revelaciones son «quizás el hecho más importante» de la precampaña y «mejoran la situación» de Lula entre votantes moderados y conservadores «decepcionados» del bolsonarismo, estimó Iván Valente, histórico diputado del Psol, aliado del Partido de los Trabajadores de Lula. «Si continúan las revelaciones, va a ser letal para la candidatura» de Bolsonaro, dijo a la AFP el legislador.

Tras este escándalo, Flávio Bolsonaro quedó como «un candidato muy fragilizado», explica por su parte a la AFP Márcio Coimbra, director del centro de reflexión Casa Política. Pero aunque vaya a tener «cada vez más desgaste», su padre lo «mantendrá» como candidato «hasta el final», afirma.

El ex presidente escogió al legislador por encima de otras figuras más favorecidas como su exministro Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo. Su objetivo fue «mantener la derecha bajo su dominio» y para ello era «necesario tener sangre Bolsonaro», según Coimbra.

Flávio Bolsonaro también busca presentarse como una opción más moderada que su padre, si bien en asuntos como la seguridad promete seguir el modelo de mano dura del salvadoreño Nayib Bukele si gana las elecciones. Jair Bolsonaro «siempre será mi norte, mi brújula», afirmó a CNN Brasil el senador, quien nunca ha ocupado un cargo ejecutivo.

Flávio ha tenido también problemas con la justicia: fue acusado en 2020 por el Ministerio Público de haber desviado dinero público cuando era diputado estatal por Rio de Janeiro mediante la «recaudación» de parte de los salarios de empleados en su gabinete. La investigación fue archivada.

También ha sido criticado por defender las milicias, organizaciones parapoliciales que controlan territorios en algunas ciudades brasileñas, y de tener cercanía personal con sus integrantes: a uno de ellos le entregó una medalla.