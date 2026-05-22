El ecuatoriano Kendry Páez aseguró su continuidad en River hasta fin de año

River rescató un empate agónico ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana que ya lo clasificó a la próxima instancia del certamen, y además recibió una gran noticia que alivia a Eduardo Coudet y a la dirigencia del club.

Con su ingreso en el segundo tiempo, el volante Kendry Páez volvió a tener minutos tras quedar fuera de las últimas dos convocatorias y aseguró su continuidad en la institución argentina.

El ecuatoriano de 19 años completó su partido número 13 en la temporada con la camiseta del “Millonario” sobre un total de 23 compromisos en los que estuvo disponible desde su presentación el pasado 30 de enero, lo que significó haber alcanzado su presencia en la mitad de los encuentros del semestre. Dicha cláusula se tenía que cumplir para anular de forma automática la opción de repesca que el Chelsea de Inglaterra, dueño de su ficha, poseía para interrumpir el préstamo de 18 meses de manera anticipada en el próximo mercado de pases.

Al equipo de “Núñez” le quedan tres partidos para cerrar la primera parte del semestre 2026 (la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el cierre del Grupo H en la Sudamericana y el cruce por los 16avos de final de la Copa Argentina), lo que elevaría el techo del calendario a 26 partidos. Al registrar 13 participaciones, la joya ecuatoriana ya se volvió inalcanzable para el piso porcentual que exigían desde la Premier League.

El desglose de los 460 minutos que Páez lleva acumulados con River refleja un proceso de adaptación paulatino: formó parte de la alineación titular en tres oportunidades, ingresó desde el banco de los suplentes en otros 10 cotejos, permaneció entre los relevos sin ingresar en 6 ocasiones y quedó fuera de la nómina en los 4 partidos restantes, entre los que destacaron los cruces clave de cuartos de final y semifinales del torneo doméstico.

Asimismo, desde su desembarco en el país, el volante tiene un gol, una asistencia y una tarjeta amarilla.