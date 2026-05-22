Bloqueos frenan exportaciones y ahogan ingreso de dólares al país

Desde el WCF Americas Summit 2026, pidió garantizar rutas, seguridad jurídica y estabilidad democrática.

Mientras empresarios de más de decenas de delegaciones internacionales recorrían Santa Cruz durante el WCF Americas Summit 2026, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, lanzó una advertencia directa sobre el impacto de los bloqueos en la economía boliviana: el país atraviesa casi tres semanas sin exportaciones y sin ingreso de divisas.

“Actualmente estamos más de 20 días sin exportar por el tema de los bloqueos. Un dólar no está saliendo de Bolivia”, afirmó..

El dirigente agropecuario sostuvo que la paralización de rutas no solo afecta al sector exportador, sino que golpea al conjunto de la economía nacional en un momento de alta fragilidad cambiaria y presión sobre las reservas internacionales.

“Los dólares no se fabrican en Bolivia. Nosotros vendemos y de allá vienen los dólares”, remarcó.

Según Frerking, las pérdidas económicas vinculadas a los bloqueos alcanzan los $us 50 millones por día, considerando transporte, exportaciones y cadenas logísticas paralizadas. El impacto, dijo, ya se siente en sectores estratégicos como la soya, el azúcar, el etanol y la carne bovina.

El presidente de la CAO alertó además que varias agroindustrias trabajan al límite de su capacidad de almacenamiento debido a la imposibilidad de sacar producción hacia mercados internacionales.

“Estamos con los tachos llenos de etanol y las agroindustrias llenas de soya porque necesitan procesar y exportar”, explicó.

Frerking advirtió que el país arriesga mercados internacionales construidos durante años si incumple contratos por falta de logística y transitabilidad. Mencionó que el 90% de las exportaciones de carne bovina se dirige a mercados como China, Colombia y Perú.

“Tanto nos cuesta acceder a un mercado internacional para después fallarle y perderlo”, sostuvo.

En medio de la crisis, el dirigente también vinculó los bloqueos con un deterioro institucional y democrático. Señaló que Bolivia necesita “paz y tranquilidad” para recuperar inversión y empleo, y cuestionó la persistencia de grupos que, a su juicio, frenan la actividad económica.

“No puede haber grupos subversivos que no nos dejen trabajar. Bolivia quiere salir adelante”, afirmó.

El dirigente agropecuario aprovechó además el foro empresarial para insistir en una agenda estructural de reformas que incluya seguridad jurídica, apertura tecnológica y libertad de exportación. Según dijo, Bolivia perdió competitividad frente a países vecinos como Brasil, Argentina y Paraguay debido a restricciones productivas y trabas comerciales.

Durante el WCF Americas Summit 2026, Frerking defendió la necesidad de mostrar al mundo el potencial agroindustrial boliviano y pidió construir condiciones para evitar la migración de jóvenes hacia otros países.

“Tenemos que construir un futuro donde las nuevas generaciones quieran quedarse en Bolivia”, afirmó.

El evento internacional organizado en Santa Cruz reunió a representantes empresariales y cámaras de comercio de distintos países de América, en un contexto marcado por tensiones políticas internas, dificultades logísticas y creciente preocupación por el desempeño económico voliviano.