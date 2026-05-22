La actualización de los puntos de bloqueos corresponde a la tarde de este jueves 21 de mayo, con base al informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

54 puntos de bloqueo en el país; Oruro es el que tiene más

Siete de nueve departamentos registran bloqueos la tarde de este jueves 21 de mayo, según el informe actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Solo Beni y Tarija tienen total libertad de transitabilidad, mientras que el departamento con más bloqueos es el de Oruro, donde hay 17 puntos de cortes en las vías que impiden a los bolivianos moverse libremente.

El país está por concluir la tercera semana de bloqueos que asfixian principalmente a la sede de Gobierno y los departamentos del occidente. Esta medida extrema fue mutando de las demandas sectoriales como las de los maestros, indígenas y cobistas, hasta desembocar en la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz como única solución para calmar las aguas y pacificar el país.