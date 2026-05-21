OTAN: retiro de tropas de EE.UU. no perjudica a la defensa

El comandante en jefe de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó este martes (19.05.2026) que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a 5.000 soldados de Alemania no afecta la capacidad de defensa de la alianza, entre otras razones porque «el pilar europeo” de la organización se ha fortalecido en el último tiempo.

«Hemos abordado la reciente decisión de Estados Unidos de retirar una brigada blindada de Europa. Me gustaría enfatizar que esta decisión no afecta a la viabilidad de nuestros planes regionales», dijo Grynkevich a los periodistas. «A medida que los aliados refuerzan su capacidad, Estados Unidos puede retirar recursos y utilizarlos para otras prioridades globales, así que me siento muy cómodo con la situación actual», agregó.

La decisión de Washington, anunciada el pasado 1 de mayo, fue interpretada como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien aseguró que Trump había sido «humillado» por Irán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Pese a que esta medida tomó por sorpresa a los aliados de Estados Unidos, el gobierno de Trump había advertido que su país quería retirar fuerzas del continente para concentrarse en amenazas en otras partes del mundo.

Grynkewich explicó que la redistribución de tropas estadounidenses forma parte de la Estrategia de Defensa Nacional de EE. UU. y «se inscribe en el concepto que algunos han denominado ‘OTAN 3.0′». «A medida que el pilar europeo de la alianza se fortalece, esto permite a EE. UU. reducir su presencia en Europa y limitarse a proporcionar únicamente aquellas capacidades críticas que los aliados aún no pueden aportar», indicó.

Así, afirmó que «cabe esperar que se produzca una redistribución de las fuerzas estadounidenses con el tiempo, a medida que los aliados desarrollen su capacidad». «En primer lugar, los aliados bálticos, los polacos y muchos otros han reforzado considerablemente su capacidad de combate terrestre, por lo que ahora hay una capacidad sustancialmente mayor en el ámbito terrestre que la que había anteriormente», ejemplificó.

Además, destacó la brigada multinacional de la Alianza en Letonia liderada por Canadá, «plenamente operativa sobre el terreno y muy eficaz», así como el refuerzo alemán de otra brigada en Lituania.