Lula recupera ventaja en carrera presidencial de Brasil mientras escándalo golpea a Bolsonaro

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperó su ventaja en la carrera presidencial de Brasil luego que el senador Flavio Bolsonaro perdiera apoyo en medio de revelaciones sobre sus vínculos con una figura central del mayor escándalo de fraude bancario del país, según una nueva encuesta.

Lula lidera a Bolsonaro por siete puntos porcentuales, 49% frente a 42%, en una eventual segunda vuelta, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News, el primer gran sondeo de opinión realizado tras la filtración de mensajes de audio que conectaban al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro con el propietario del Banco Master, Daniel Vorcaro.

Los resultados representan un golpe significativo para Bolsonaro, que había estado prácticamente empatado con Lula después de un impulso inicial tras su anuncio en diciembre de que desafiaría al líder izquierdista en las elecciones de octubre.

La campaña de Bolsonaro presentó una queja formal ante el tribunal electoral de Brasil cuestionando la metodología de la encuesta y argumentando que estaba sesgada, según un comunicado divulgado tras la publicación del sondeo.

La secuencia de las preguntas, la forma en que fueron presentadas y su vinculación de Bolsonaro a Vorcaro “sirvieron para contaminar y dirigir las respuestas de los encuestados, comprometiendo así la integridad de los resultados”, dijo en el comunicado.

El equipo jurídico de la campaña ha solicitado una investigación sobre la posible comisión de un delito electoral y una medida cautelar contra la difusión del sondeo, diciendo que “no respetó el estándar de neutralidad esperado en las encuestas electorales”.

“AtlasIntel sigue confiando plenamente ante cualquier desafío y está totalmente preparada para responder con el rigor técnico y metodológico que caracteriza su trabajo tanto en Brasil como en el extranjero”, afirmó.

La semana pasada, el Intercept Brasil publicó los mensajes de audio, que muestran que Bolsonaro pidió millones de dólares a Vorcaro por una película sobre su padre. Desde entonces, ha negado haber actuado mal, diciendo que buscaba “patrocinio privado para una película privada”.

Antes del informe, la saga del Banco Master había pesado más sobre Lula, en medio de la percepción de que sus aliados estaban más estrechamente vinculados al escándalo. Ahora, el 43% de los encuestados cre que el grupo de Bolsonaro está más implicado en el presunto fraude, mientras que casi el 33% dice que los aliados de Lula son los culpables.

Las revelaciones también están socavando los intentos del senador de 45 años de esgrimir la corrupción como arma política contra el presidente izquierdista, a la vez que hacen aún más mella en sus esfuerzos por ganarse a los votantes moderados que ven su apellido como políticamente tóxico.

Entre quienes estaban al tanto de los mensajes filtrados, el 55% los consideraba pruebas de una investigación legítima sobre posibles irregularidades, mientras que el 33% los veía como un intento de perjudicar a Bolsonaro.

Los brasileños votarán el 4 de octubre, con una segunda vuelta presidencial prevista para finales de ese mes. Lula, de 80 años, ha desvelado en las últimas semanas una serie de nuevas propuestas para estimular la economía y proteger a los brasileños de la subida de los precios de los combustibles en medio de la guerra en Irán, mientras intenta esquivar la preocupación de los votantes por la ralentización del crecimiento y la aceleración de la inflación.