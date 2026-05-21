Irán advirtió que la guerra se extenderá más allá de la región si EE.UU reanuda los bombardeos

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles de que la guerra se extenderá más allá de la región si Estados Unidos reanuda las hostilidades contra la República Islámica, después de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar de nuevo al país persa si no se logra un acuerdo.

“Si se repite una agresión contra Irán, la guerra regional que había sido prometida esta vez se extenderá más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los hundirán en la miseria en lugares que ni siquiera imaginan”, advirtió el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria denunció que Estados Unidos e Israel “no han aprendido de las derrotas estratégicas sufridas frente a Irán” y afirmó que, pese a los ataques que esas naciones lanzaron, la República Islámica aún no ha utilizado todo su potencial militar. “Somos hombres de guerra y verán nuestro poder en el campo de batalla, no en comunicados vacíos ni en páginas virtuales”, agregó el comunicado.

Las advertencias iraníes se producen mientras persiste la incertidumbre sobre una posible reanudación del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, después de semanas de amenazas cruzadas entre las partes. En este marco, tanto China como Rusia han pedido en las últimas horas la continuación de las negociaciones para una salida diplomática del conflicto.

“Sorpresas”

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que un eventual retorno a la guerra traería consigo “más sorpresas” para las Fuerzas Armadas estadounidenses, horas después de que Trump lanzara un nuevo ultimátum a Teherán para cerrar en los próximos días un acuerdo que permita poner fin al conflicto. A través de la red social X, el canciller compartió el reporte del Congreso estadounidense que da cuenta de 42 aeronaves dañadas total o parcialmente en medio de los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán -que comenzaron el 28 de febrero- y estima las pérdidas en 29.000 millones de dólares. “Se confirma que nuestras poderosas Fuerzas Armadas son las primeras en derribar un promocionado F-35. Con las lecciones aprendidas y el conocimiento que adquirimos, el regreso a la guerra presentará muchas más sorpresas”, sostuvo.

El republicano aseguró el martes que estaba decidido a emprender un ataque contra la República Islámica, pero que lo pospuso a petición de varios de sus aliados árabes del golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas. Estados Unidos exigió a Teherán en su última propuesta la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, el mantenimiento de una sola instalación nuclear, la negativa a pagar compensaciones de guerra y el desbloqueo de menos del 25 % de los activos iraníes congelados en el extranjero.

Teherán, por su parte, ha insistido en el fin de la guerra en todos los frentes —incluido Líbano—, el aplazamiento de las negociaciones sobre su programa nuclear a una fase posterior al acuerdo de paz, el levantamiento de las sanciones, la liberación de todos los activos congelados, compensaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

La situación en Ormuz

Este miércoles, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que 26 petroleros y buques comerciales han atravesado el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas bajo coordinación y protección de las fuerzas navales de Irán, que mantiene bloqueado el paso desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero. “En las últimas 24 horas, 26 embarcaciones, entre ellas petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales cruzaron el estrecho de Ormuz bajo la coordinación y protección de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, informó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim.

El documento indicó que el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % del petróleo y gas del mundo antes de la guerra, se está realizando con la obtención previa de la autorización y en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria. El comunicado no detalla a qué países pertenecían los buques.

El jueves pasado, medios iraníes informaron de que Irán había permitido el tránsito a través del estrecho de buques chinos, el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó de visita oficial a Beijing. De acuerdo con la agencia Tasnim, esos buques cruzaron el estrecho de Ormuz siguiendo las rutas y protocolos establecidos por Irán, que mantiene un férreo control sobre el tránsito en la zona desde el inicio de la guerra.

Al mismo tiempo, Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo a través del estrecho mediante un proyecto de ley aún pendiente de aprobación, mientras el país ha informado de que pronto anunciará un nuevo mecanismo para el tránsito por la zona. A pesar de ello, el Banco Central iraní anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de embarcaciones por cruzar Ormuz.

Estados Unidos ha respondido al control iraní sobre el estrecho de Ormuz con un cerco sobre los puertos y buques iraníes desde el 13 de abril y, hasta ahora, ha obligado a 89 embarcaciones a cambiar de rumbo, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).