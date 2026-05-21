Cuatro regiones marchan por la democracia

Ciudadanos de La Paz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca se movilizan este miércoles en defensa de la democracia y en rechazo a los bloqueos de carreteras que afectan a diferentes regiones del país.

En la ciudad de La Paz, la concentración prevista desde las 16.00 en la Plaza Avaroa, se realiza por ciudadanos autoconvocados, quienes expresaron su rechazo a la violencia, los bloqueos y la delincuencia que, según los organizadores, asfixian la actividad urbana. “Es hora de que La Paz despierte y ponga freno a los atropellos. No te quedes indiferente y súmate”, señala el llamado difundido en redes sociales.

En Tarija, la marcha comenzó desde la iglesia San Roque y cuenta con la participación de miembros de la bancada de Patria, quienes destacaron que se trata de una movilización ciudadana pacífica en respaldo al modelo democrático y al diálogo como vía de consenso para el país. “No estamos de acuerdo con que la violencia sea el camino para que Bolivia salga adelante. Nuestra marcha es pacífica y busca dar aliento a otros departamentos, como La Paz, que han sido afectados por estos conflictos”, expresó uno de los organizadores en contacto con BTV.

En Sucre, capital de Chuquisaca, la movilización partió de la plazuela del Reloj y recorrió distintas arterias de la ciudad hasta concluir en la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria busca, según los organizadores, pacificar el país y defender el estado de derecho. Además, desde la Gobernación se anunció la organización de futuras movilizaciones en defensa de la democracia.

En Cochabamba, la Comisión departamental de Cochabamba «Primero la Gente» participó en la marcha realizada en la ciudad de Cochabamba, «levantando nuestra voz en defensa de la paz, la democracia y la libre transitabilidad del pueblo boliviano».

Estas marchas se producen en un contexto de bloqueos intermitentes en distintos puntos del país, que han generado preocupación por la continuidad de servicios y la seguridad ciudadana.