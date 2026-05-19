Venezuela salió a buscar a los migrantes que se fueron y promete otro país al volver

La administración de Nicolás Maduro aseguró este lunes que ya volvieron al país 28 mil venezolanos a través del programa oficial “Gran Misión Vuelta a la Patria”, una cifra que apareció acompañada por un fuerte llamado público para incentivar nuevos retornos.

El encargado de difundir el dato fue el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, durante la conferencia semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela. El funcionario no precisó desde cuándo se contabilizan esos retornos ni detalló exactamente desde qué países regresaron los migrantes, aunque admitió que gran parte de los vuelos se organizaron desde Estados Unidos.

Cabello aprovechó el anuncio para reforzar el discurso oficial sobre las condiciones que atraviesan muchos venezolanos en el exterior. “Han sometido a los venezolanos a persecuciones, a señalamientos, a explotación laboral”, afirmó, al cuestionar el trato recibido por migrantes en distintos países.

El mensaje político también incluyó una convocatoria directa para quienes todavía permanecen fuera de Venezuela. “Vénganse para Venezuela”, insistió Cabello, quien aseguró que los migrantes que regresan vuelven “a compartir y a ser cada día más fuertes en su propio país”. El funcionario buscó instalar la idea de una recuperación nacional capaz de atraer nuevamente a parte de la diáspora.

La estrategia oficial aparece respaldada además por acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos. Caracas y Washington sellaron a fines de enero del año pasado un entendimiento para facilitar procesos de repatriación, un vínculo que logró mantenerse incluso en momentos de tensión diplomática y militar entre ambos gobiernos.

En paralelo, el chavismo empezó a sumar otro componente a la campaña de retorno: la necesidad de captar jóvenes profesionales y emprendedores. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó recientemente una convocatoria para que migrantes venezolanos regresen y participen en áreas vinculadas a tecnología, turismo, comercio y desarrollo económico.

Durante el cierre de la “Tech Week” en Caracas, Rodríguez pidió que los jóvenes aporten “sus talentos” en distintos sectores productivos y anunció la creación de una plataforma digital para registrar proyectos y emprendimientos. El sitio oficial renacevenezuela.gov.ve busca funcionar como puerta de ingreso para quienes quieran volver e incorporarse a programas económicos impulsados por el Gobierno.

El discurso oficial intenta instalar una imagen distinta a la que dominó durante años, marcada por la salida masiva de ciudadanos venezolanos hacia otros países de la región y hacia Estados Unidos. Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), alrededor de 6,9 millones de venezolanos abandonaron el país durante los últimos años.

La magnitud de esa migración convirtió a Venezuela en uno de los principales focos de desplazamiento humano del continente. Millones de personas dejaron el país empujadas por la crisis económica, la inflación, el deterioro salarial y las dificultades de acceso a bienes básicos, una realidad que transformó el mapa social venezolano y tuvo impacto regional.

Ahora el Gobierno intenta mostrar una etapa diferente, vinculando el regreso de migrantes con la recuperación económica y con nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, el desafío aparece marcado por la enorme dimensión de la diáspora venezolana y por las dificultades estructurales que todavía siguen presentes dentro del país.