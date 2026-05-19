Revés para Trump en EEUU: dos de cada tres ciudadanos rechazan la guerra en Irán

Según una encuesta elaborada por The New York Times y Siena College Research Institute (SRI), la mayoría de los votantes cree que Donald Trump tomó una mala decisión al entrar en guerra con Irán. Estados Unidos celebra en noviembre las elecciones de medio mandato —conocidas como midterms— y el descontento general del votante puede afectar al partido republicano.

Lo más importante es conocer qué espectro político rechaza la guerra en Irán. Si bien los republicanos aprueban en general la decisión de Trump, casi tres cuartas partes de los independientes, un grupo político crucial para las elecciones estadounidenses, cree que el conflicto no vale la pena. La mayor parte de los encuestados considera que la guerra es negativa para la economía del país.

Pero hay más indicadores. La mayoría de las personas consultadas se opone a cómo Trump está gestionando la inmigración, la economía, el conflicto entre Palestina e Israel, la guerra de Irán y el coste de vida. El 69% de los independientes considera que la Administración Trump no está manejando bien el país. El índice de popularidad de Trump es ahora el más bajo de todos sus mandatos tras caer al 37%.

Sin embargo, aunque el descontento con Trump crece, el partido demócrata no consigue convencer al electorado y postularse como una verdadera alternativa a la administración actual. La encuesta de The New York Times no señala una mejora para los demócratas, a pesar de llevar más de un año en la oposición. Tan solo el 26% está satisfecho con el partido demócrata, un porcentaje que incluye un número bastante alto de sus propios votantes.

¿Qué ocurrirá entonces en las midterms? En una pregunta hipotética sobre esas elecciones, los demócratas tienen una ventaja de 10 puntos porcentuales: el 50% votaría a ese partido, y el 39%, a los republicanos. “Aunque muchos estadounidenses aún no se han involucrado por completo en las elecciones de mitad de mandato, los primeros indicios apuntan a un mayor entusiasmo entre los votantes demócratas”, indica The New York Times en su estudio.

Y a pesar de que la guerra de Irán ha sido, probablemente, el evento que más ha degradado la popularidad de Trump, el 70% de los republicanos cree que las operaciones militares deben continuar si no se llega a un acuerdo con Teherán. El 73%, casi tres cuartos, quiere que la guerra ponga fin al programa nuclear de Irán.