El show de Ancelotti en Brasil: del estallido por Neymar al beso de su esposa y la presencia de su hijastra que se robaron los flashes

Carlo Ancelotti convirtió el anuncio de los 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026 en un verdadero espectáculo, con música, color y una sala repleta en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro. Pero el evento no fue solo deportivo: el nombre de Neymar desató la euforia del auditorio, mientras que fuera del escenario dos imágenes protagonizaron las redes sociales con la misma intensidad que la lista en sí.

El técnico italiano llegó al escenario con una carpeta y fue nombrando uno por uno a los futbolistas. Cuando llegó el turno de los delanteros, hizo una pausa calculada: “Ahora viene lo bonito”, dijo. Al pronunciar el nombre del atacante del Santos, la sala estalló. Los hinchas que aguardaban en las afueras del museo festejaron como si Brasil ya hubiera ganado el torneo. Neymar, a sus 34 años y con una rodilla que en octubre de 2023 lo alejó de la selección, estará en su cuarta Copa del Mundo.

La inclusión del ex jugador del Barcelona y el Paris Saint-Germain fue la gran apuesta de Ancelotti, quien desde que asumió el cargo en mayo de 2025 nunca lo había convocado. El propio técnico había fijado las condiciones en abril: “Tiene dos meses para demostrar que tiene la calidad para jugar el próximo Mundial”. Neymar respondió con mayor regularidad en Santos y apareció primero en la prelista de 55 jugadores y luego en la nómina definitiva. “Escogimos a Neymar no porque pensamos que va a ser un buen suplente, lo escogimos porque pueda aportar su calidad para el equipo: que juegue 1 minuto, 5, que no juegue, o que juegue 90, o que patee un penal», explicó Ancelotti ante la prensa.

El delantero, que no viste la camiseta verdeamarela desde la derrota 2-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, llega al torneo con la chance de saldar la única deuda pendiente de su carrera. En Brasil 2014 se fracturó una vértebra y no pudo estar en la semifinal ante Alemania; en Rusia 2018 llegó condicionado por una lesión en el tobillo; en Qatar 2022 tuvo buenas actuaciones individuales, pero la selección cayó en cuartos de final. “Creo que este será mi último Mundial”, admitió él mismo durante aquel torneo. Ahora, Ancelotti lo proyecta como un falso 9: “Lo veo como un atacante centralizado”.

La conferencia en el Museu do Amanhã dejó otra imagen que circuló con fuerza en las redes. Antes del evento, Mariann Barrena, esposa del técnico, lo esperó para ingresar juntos. El saludo entre ambos derivó en un beso que las cámaras registraron y que en pocas horas se multiplicó en las plataformas digitales.

No es la primera vez que una imagen similar protagoniza un momento así. Cuando el Real Madrid conquistó su Champions número 14 en París, Ancelotti cruzó el campo de juego entre el confeti y los abrazos de los jugadores para buscarla a ella. Ese beso en medio de la celebración ya había anticipado lo que se repetiría en Río de Janeiro.

La historia entre Carlo Ancelotti y Mariann Barrena comenzó en Londres, durante los años en que el técnico dirigía al Chelsea. Él, recién separado de Luisa Gibelline tras 25 años de matrimonio, la vio por primera vez y le dijo sin rodeos: “Puedes pensar que estoy loco, pero recuerda que tú y yo un día nos vamos a casar”. Ella respondió que estaba loco. Él insistió, según contó el propio Ancelotti, con que en el siguiente encuentro llevaría el anillo. Una amiga en común ofició de nexo entre los dos.

Barrena es española de origen y creció en Canadá. Tiene títulos en Finanzas y Negocios por la Universidad de Columbia, habla cuatro idiomas —español, inglés, francés e italiano— y acumula más de una década en asesoría estratégica.

La boda se celebró en Vancouver en julio de 2014, lejos del ruido mediático europeo, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos. “Desde el día en que la conocí tuve la sensación de que no me iba a dar ninguna sorpresa desagradable. Sabía el tipo de persona que era. Íntegro, con unos valores muy firmes. Es la mejor persona que conozco”, definió ella al referirse al técnico.

La hijastra que se robó los flashes

El entrenador de Brasil confirmó a los 26 convocados para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México el mes próximo. El estratega acudió al evento con sus familiares más cercanos

Entre los asistentes al evento de Río de Janeiro también se encontraba Chloe McClay, hijastra de Ancelotti e hija de Mariann Barrena de una relación anterior con un magnate minero. Su presencia en el acto no pasó desapercibida y su imagen circuló con fuerza en redes sociales, donde muchos usuarios la descubrieron por primera vez como parte del entorno familiar del técnico de Brasil.