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S. S. de Jujuy, 20 de mayo de 2026

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Alemania enviará un sistema antimisiles Patriot y 150 soldados a Turquía

El Gobierno de Alemania anunció el envío de un sistema de defensa antimisiles Patriot junto a unos 150 soldados a Turquía a partir de finales de junio, en el marco de una misión de la OTAN para reforzar la defensa aérea en el flanco sudeste de la alianza.

Según informó el Ministerio de Defensa alemán, el despliegue se extenderá hasta septiembre de 2026 y reemplazará temporalmente a una unidad estadounidense actualmente instalada en territorio turco. La operación se realizará en coordinación con fuerzas turcas y norteamericanas.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, sostuvo que la medida refleja el compromiso de Berlín con la seguridad colectiva de la OTAN y el fortalecimiento de la cooperación entre aliados.

La decisión se da en un contexto de creciente tensión regional y de refuerzo de las defensas aéreas en Turquía, luego de diversos incidentes vinculados al conflicto en Medio Oriente y a la interceptación de proyectiles en el espacio aéreo turco durante los últimos meses.