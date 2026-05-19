Alemania enviará un sistema antimisiles Patriot y 150 soldados a Turquía

Según informó el Ministerio de Defensa alemán, el despliegue se extenderá hasta septiembre de 2026 y reemplazará temporalmente a una unidad estadounidense actualmente instalada en territorio turco. La operación se realizará en coordinación con fuerzas turcas y norteamericanas.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, sostuvo que la medida refleja el compromiso de Berlín con la seguridad colectiva de la OTAN y el fortalecimiento de la cooperación entre aliados.

La decisión se da en un contexto de creciente tensión regional y de refuerzo de las defensas aéreas en Turquía, luego de diversos incidentes vinculados al conflicto en Medio Oriente y a la interceptación de proyectiles en el espacio aéreo turco durante los últimos meses.