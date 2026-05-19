Alcalde tarijeño exhorta al gobierno a hacer respetar la democracia y la institucionalidad

El alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres, exhortó al Gobierno central hacer respetar la democracia y las instituciones fundamentales de Bolivia frente a la presión de sectores con actitudes antidemocráticas.

Torres dijo que no se trata de solucionar los problemas con el cambio del presidente y por el contrario se agravará la situación.

«Si no se hace respetar la democracia y la institucionalidad, Bolivia va quedar secuestrada por esas pequeñas unidades que decía el Movimiento al Socialismo (MAS), minorías efectivas que aparecen y desaparecen como una guerra de guerrillas», expresó el burgomaestre ante la coyuntura social y política.

Torres respalda el régimen democrático y el Estado de derecho en el país porque no se puede permitir acciones subversivas en plena emergencia que después concluya en una «mayor crisis».

En Tarija se siente el impacto de los conflictos que se generan en el departamento de La Paz por el arribo de turistas en esta época del año.

«Mucho turismo que puede llegar a nuestra ciudad no está viniendo por culpa de estas circunstancias y que al visitante le pone en una situación de vulnerabilidad que al final define no venir», afirmó el alcalde.

En opinión de Torres, el bloqueo y paro es una forma de suicidio y de ponerse una «soga al cuello».

La autoridad edilicia cuestionó a los sectores que mantienen sus medidas de presión debido a que están en abstinencia de poder, ya que estuvieron durante 19 años en el gobierno y ahora ya no están.