Xi no deja dudas a Trump: Taiwán tiene alta prioridad

Dos baterías de misiles de defensa antiaérea con camuflaje verde y marrón están instaladas en una zona cubierta de hierba. Al fondo se ve el perfil de una ciudad.

Sistemas de misiles Patriot expuestos durante un ejercicio militar taiwanés en Taipéi el año pasado.Credit…I-Hwa Cheng/Agence France-Presse — Getty Images

El presidente Donald Trump llegó a Pekín con la intención de concentrarse en el comercio y la inversión. Su anfitrión, el presidente chino Xi Jinping, demostró rápidamente que no dejaría de lado sus propias prioridades, sobre todo Taiwán.

Al comienzo de una cumbre de dos días, el jueves por la mañana, Xi habló con altivez sobre cooperación. Pero cuando los periodistas fueron expulsados de la sala y comenzaron los verdaderos debates, lanzó una advertencia sobre Taiwán, la isla-democracia que Pekín reclama como territorio propio.

Con una retórica contundente y ejercicios militares, China ha dejado claro que algún día podría intentar tomar la isla por la fuerza. Taiwán depende del apoyo político y militar de Estados Unidos para disuadir esa amenaza, y Trump está sopesando si aprueba una venta de armas a Taiwán por valor de unos 14.000 millones de dólares, tras firmar un acuerdo de 11.000 millones de dólares el año pasado.

En pocas palabras, Xi señaló el jueves que el apoyo estadounidense a Taiwán, incluida la venta de armas, podría seguir siendo un punto delicado en las relaciones.

“La cuestión de Taiwán es la más crítica en las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijo Xi, según un resumen oficial de sus declaraciones a Trump publicado por Xinhua, la agencia de noticias estatal china. Si la inquietud china sobre Taiwán se “maneja adecuadamente”, añadió, las relaciones entre Pekín y Washington podrían mantenerse estables.

“Si se maneja mal, los dos países chocarán o incluso se enfrentarán, lo que llevaría toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación extremadamente peligrosa”, dijo Xi. “Estados Unidos debe actuar con la máxima cautela al tratar la cuestión de Taiwán”.

El resumen chino de las declaraciones de Xi no decía si él o sus funcionarios habían planteado directamente a Trump las ventas militares estadounidenses a Taiwán. Un resumen de la Casa Blanca sobre las conversaciones no mencionaba Taiwán en absoluto.

Pero las declaraciones de Xi —presentadas en un lenguaje claro y directo al principio de la cumbre, y destacadas por los medios de comunicación oficiales chinos— parecían ser una de sus advertencias más contundentes hasta el momento, en un esfuerzo por desgastar la voluntad de Trump de apoyar a Taiwán.

“Las advertencias de Xi sobre Taiwán dejan claro que la calma comercial depende de que Washington maneje Taiwán con cautela”, dijo Craig Singleton, director principal del Programa sobre China de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington.

Las declaraciones de Xi fueron “coherentes con la postura que Pekín mantiene desde hace tiempo”, dijo Singleton. “Pero el escenario es importante”, añadió. “Xi puso a Taiwán en el centro de una cumbre que Trump quiere definir en torno a tratos y diplomacia personal”.

Xi espera al menos ralentizar cualquier decisión de Trump de firmar la venta de armas por valor de 14.000 millones de dólares. La semana pasada, la asamblea legislativa de Taiwán aprobó una financiación especial de 25.000 millones de dólares para pagar los misiles y otras armas de Estados Unidos, y miembros del Congreso han instado a Trump a seguir adelante con el acuerdo.

Sin embargo, el gobierno de Trump se ha abstenido de aprobar la venta para evitar disgustar a Xi antes de la cumbre de esta semana, según dijeron funcionarios estadounidenses a principios de año. Xi ya advirtió a Trump en una llamada telefónica en febrero que debía tratar la venta de armas a Taiwán con “extrema precaución”.

“Xi espera crear una fuerte impresión en Trump de que, desde la perspectiva de Pekín, Taiwán es la cuestión crucial para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China”, dijo William Yang, analista principal en Taiwán del International Crisis Group, que supervisa e intenta resolver conflictos. “Creo que estará a la espera de ver si Trump asume personalmente su advertencia y decide retrasar aún más el paquete de 14.000 millones de dólares”.

Washington cambió el reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979. Cuando Estados Unidos normalizó sus relaciones con China, el Congreso aprobó también la Ley de Relaciones con Taiwán, por la que Estados Unidos se comprometía a proporcionar a Taiwán armas y capacidades militares suficientes para que la isla pudiera defenderse. Esta ley establece que la calidad y cantidad de estas armas se basaría en la evaluación estadounidense de las necesidades de Taiwán.

Taiwán considera que la venta de armas es esencial para garantizar su defensa frente a una posible invasión china. Desde 1979, Taiwán ha recibido armas estadounidenses por valor de decenas de miles de millones de dólares, incluidos cazas F-16, misiles, buques de guerra, tanques, sistemas de defensa antiaérea y unidades de artillería. Parte de ese arsenal está envejeciendo.

Tras la advertencia de Xi el jueves, los funcionarios de Taiwán respondieron rápidamente que Pekín ha sido la fuente de las tensiones a través del estrecho. En privado, los políticos taiwaneses han expresado su esperanza de que los miembros del equipo de Trump que desde hace tiempo apoyan a su isla se aseguren de que no se retrasará la nueva venta de armas.

“Las amenazas militares de China son la única causa” de inestabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región, dijo Michelle Lee, vocera del gobierno taiwanés, en una conferencia de prensa cuando se le preguntó por los comentarios de Xi. Dijo que Taiwán había mantenido un contacto cercano con Washington durante los preparativos de la cumbre.

“Estamos profundamente agradecidos por el prolongado apoyo que Estados Unidos ha prestado a nuestro país”, dijo.