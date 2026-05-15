Instituciones de Tarija advierten: “No vamos a permitir bloqueos”

Cívicos, Fedjuve y profesionales cierran filas contra movilizaciones en Tarija

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, informó que junto a representantes de la Federación de Profesionales, Fedjuve y otras instituciones del departamento asumieron la decisión de no permitir bloqueos ni medidas de presión que pretendan paralizar la región.

La postura surge tras las declaraciones del ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija sobre posibles movilizaciones y bloqueos, situación que generó preocupación en distintos sectores sociales e institucionales.

“Tarija siempre se ha caracterizado por ser un departamento tranquilo. Todos los tarijeños y las tarijeñas queremos trabajar y no puede ser que haya instituciones que quieran tratar de conflictuar al departamento”, manifestó Gira.

El dirigente cívico aseguró que existe una decisión firme entre varias instituciones para impedir cualquier intento de bloqueo. “No vamos a permitir bajo ningún argumento que se pretenda bloquear el departamento de Tarija”, enfatizó.Por su parte, el presidente de la Federación de Profesionales de Tarija, Rodolfo Caballero, sostuvo que los bloqueos generan retraso y afectan el desarrollo regional, por lo que pidió al Gobierno asumir acciones para evitar conflictos.“Bloqueos trae retraso, eso no lo podemos permitir ni aceptar. Lo decimos de forma técnica, no política, queremos progreso”, afirmó Caballero, quien además señaló que en las últimas dos décadas el departamento no enfrentaba este tipo de situaciones.Las instituciones coincidieron en que la prioridad debe ser garantizar el trabajo, la circulación y la estabilidad social en el departamento.