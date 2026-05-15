Exjefe de la OTAN propone nueva alianza imperialista ante imprevisibilidad de TrumpBy Resumen Latinoamericano on 14 mayo,

La declaración de Rasmussen tuvo lugar en vísperas de la celebración de la “Cumbre de Copenhague para la Democracia”, prevista para este martes según Amayadeen.

“Siempre consideré a Estados Unidos como el líder natural del mundo libre, pero Trump abandonó ese papel. Necesitamos un nuevo líder para el mundo libre”, expresó Rasmussen.

Propuesta de una alianza “D7”

Rasmussen propuso la formación de una alianza integrada por la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur bajo el nombre de “D7”, en referencia a la palabra “democracia”.

“Si trabajamos juntos, unificamos esfuerzos y actuamos colectivamente, representamos una fuerza enorme”, declaró.

Rasmussen escribió el libro Del Estado Social al Estado Mínimo en 1993, en el que defendió la destrucción del sistema de bienestar siguiendo líneas clásicas liberales. Sostenía la receta neoliberal de impuestos más bajos y menos interferencia gubernamental en asuntos empresariales.

El exdirigente también planteó la creación de un mecanismo de “artículo quinto económico”, inspirado en la cláusula de defensa colectiva de la Alianza Atlántica, de modo que cualquier agresión económica contra uno de los miembros sea considerada un ataque contra todos.

Según explicó, el objetivo sería responder a presiones económicas procedentes de países como China y, potencialmente, también de Estados Unidos.

Preocupación por la “imprevisibilidad” de Trump

Rasmussen instó asimismo a reforzar la cooperación tecnológica, reducir la dependencia de materias primas estratégicas e incrementar las inversiones en los países del Sur Global como alternativa a la financiación china.

Calificó de “inaceptables” las amenazas entre aliados, en referencia a las tensiones entre Washington y Copenhague por Groenlandia, territorio bajo administración danesa.

Añadió que lo que más le preocupa de la administración Trump es “la imprevisibilidad” de sus políticas.

Rasmussen ocupó el cargo de secretario general entre 2009 y 2014, además de haber sido primer ministro de Dinamarca entre 2001 y 2009.

Las relaciones entre la administración Trump y la OTAN atraviesan una etapa de creciente tensión debido a las reiteradas críticas del presidente estadounidense hacia varios miembros de la alianza, a los que acusa de negarse a implicarse en la guerra estadounidense-israelí contra Irán, especialmente en lo relativo a la protección de la navegación en el estrecho de Ormuz.

Trump también ha insinuado la posibilidad de revisar los compromisos de Washington dentro de la OTAN, acusando a algunos aliados de no haber ofrecido suficiente respaldo a Estados Unidos durante la guerra, mientras medios estadounidenses informaron de que su administración estudia posibles medidas punitivas contra determinados países miembros.