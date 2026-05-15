Brasil se ofrece a mediar entre Irán y Estados Unidos

El canciller brasileño, Mauro Vieira, transmitió este jueves a su par iraní, Abás Araqchí, que Brasil está dispuesto a contribuir a los esfuerzos de negociación con Estados Unidos para alcanzar la paz duradera y la reapertura del estrecho de Ormuz. Esto está en línea con la postura del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien apuesta por soluciones a través del diálogo y no de las armas.

En una reunión al margen de la reunión ministerial del foro BRICS, en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia brasileña reforzó que su país apoya una solución diplomática para el conflicto bélico que se desató el pasado 28 de febrero y se extendió a otros países de Medio Oriente. También subrayó que Ormuz, escenario de graves tensiones entre Irán y Estados Unidos, es estratégico para el flujo global de combustibles y fertilizantes, de los que dependen la potente industria agropecuaria brasileña, según apuntó el Ministerio de Exteriores en sus redes sociales.

La agenda del canciller brasileño en Nueva Delhi incluyó una reunión el miércoles con su homólogo indio, S. Jaishankar, y un encuentro con el primer ministro, Narendra Modi, de la mano de todos los representantes del bloque. Vieira también se reunió en los márgenes de la cumbre con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, con quién acordó visitar su país. Rusia es actualmente uno de los mayores proveedores de fertilizantes del campo de Brasil, país clave en el suministro global de ciertos productos agrícolas, como la soja, el café y el azúcar.

Por su parte, Araqchí elogió ante Vieira la posición brasileña en defensa del derecho internacional y actualizó a su homólogo en relación con los esfuerzos diplomáticos en curso con la mediación de Pakistán a fin de llegar a un acuerdo que restablezca la paz en la región. Asimismo, recordó en el encuentro el esfuerzo, que considera constructivo, de Brasil y Turquía que posibilitó el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, en 2010. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha remarcado en otras ocasiones que participó personalmente de aquel proceso y que, según su visión, existía entonces una salida negociada posible. En ese marco, volvió a defender el uso pacífico de la energía nuclear bajo reglas claras y comparó esa discusión con el modelo adoptado por Brasil bajo su propia Constitución.

Lula da Silva ha criticado duramente desde el inicio la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que ha calificado en diversas ocasiones de “guerra de la insensatez”. El presidente brasileño ha pedido a Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido que cumplan sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo.

“De este encuentro quiero decir al presidente (Donald) Trump, al presidente Xi Jinping y al presidente (Vladimir) Putin, a (Emmanuel) Macron y al primer ministro británico, que son los cinco miembros del Consejo de Seguridad, que cumplan sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo; convoquen una reunión y paren esa locura de guerra porque el mundo no soporta más”, dijo Lula en abril, durante el cierre de la Global Progressive Mobilisation en Barcelona. Además, aseguró que Brasil no tiene la riqueza ni los buques de guerra de Estados Unidos, pero le mandó un mensaje a Trump: “Yo no quiero guerra, lo único que quiero decirle es que aunque yo sea pobre, tenemos el carácter, la honestidad y la decencia de respetar los derechos de todos”, añadió.

Días antes, el mandatario afirmó en una entrevista concedida a TV Cidade, en Ceará, que Estados Unidos lanzó la guerra contra Irán sobre la base de una mentira vinculada al desarrollo de armas nucleares. En ese sentido, sostuvo que el conflicto es innecesario y remarcó que también afecta de manera directa a Brasil por su impacto sobre los precios de los combustibles.

Por otro lado, la reunión ministerial de los BRICS en la que participó Vieira ocurrió en medio de crecientes diferencias internas dentro del bloque que lideran China y Rusia, y que cuenta entre sus miembros con Irán y Emiratos Árabes Unidos, objeto este último de ataques por parte de Teherán en el marco del conflicto. Las tensiones entre Irán y Emiratos Árabes Unidos ya bloquearon una declaración conjunta durante la reunión preparatoria de viceministros y enviados especiales celebrada el pasado 26 de abril.

Araqchí, acusó en las últimas horas a Emiratos Árabes Unidos de formar parte de las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. “Debo decir que Emiratos Árabes estuvo implicado directamente en la agresión contra mi país, no hay ninguna duda al respecto”, dijo Araqchí a medios iraníes en Nueva Delhi, en el marco de la cumbre de los BRICS.

El jefe de la diplomacia iraní aseguró que Abu Fabi permitió que se usará artillería y equipos en su territorio contra el suyo. Además, consideró que la alianza de Emiratos con Israel no los protegió durante el conflicto y llamó al país árabe “a revisar su política hacia Irán”.Teherán y Abu Dabi mantienen una tensa relación. Emiratos fue el primer país en sumarse en 2020 a los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump para normalizar las relaciones con Israel. Durante la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, Emiratos interceptó unos 550 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio, según su Ministerio de Defensa.