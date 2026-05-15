Bolivia amanece con 23 bloqueos y la COB niega responsabilidad en la muerte de dos personas

Bolivia amaneció este jueves con 23 puntos de bloqueo instalados por distintos sectores sociales. De ellos, 21 se concentran en el departamento de La Paz; uno en Santa Cruz (San Julián), protagonizado por mototaxistas y transportistas; y 1 en Cochabamba por demandas sociales.

Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), señaló que se analizará una posible pausa humanitaria; sin embargo, aclaró que los bloqueos y las medidas de presión continuarán. Los sectores movilizados exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y cuestionan la gestión de sus ministros, a quienes calificó de “incapaces”.

Además, afirmó que las autoridades nacionales “los llevaron a asumir estas medidas tras no atender sus demandas a tiempo”. El dirigente remarcó que el paquete de 10 leyes para reactivar la economía y reformar el Estado van en contra de las “grandes mayorías” y “no buscan beneficiar al pueblo”.

En La Paz, las protestas son impulsadas por la Central Obrera Boliviana, los “Ponchos Rojos”, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, trabajadores fabriles afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) y otros grupos afines al MAS.

El magisterio urbano también protagonizó protestas durante esta semana; sin embargo, tras reunirse con la ministra de Educación, Beatriz García, decidió levantar temporalmente sus medidas de presión. Ambas partes acordaron volver a reunirse este sábado, 16 de mayo. Los maestros demandan mejores condiciones para la educación e incremento salarial.

Hasta la fecha, dos mujeres -una turista extranjera y una boliviana- fallecieron tras no lograr recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos. Según las denuncias, los manifestantes impidieron el paso de los vehículos que las trasladaban de emergencia. El Gobierno lamentó estos hechos y rechazó que las protestas perjudiquen la vida y la salud de ciudadanos bolivianos y extranjeros.

“(El fallecimiento de Anna Enns, turista de Bélice) constituye la primera víctima fatal de los bloqueos inhumanos e intransigentes promovidos por Evo Morales, cuyas medidas de presión han derivado en graves consecuencias para la población civil”, indica el comunicado oficial del Gobierno.

Por su parte, Mario Argollo aseguró que en los puntos de bloqueo se está permitiendo el paso de vehículos vinculados a servicios de salud. No obstante, vecinos y videos que circulan en redes sociales los desmiente, porque en varios puntos de bloqueo no permiten en paso ni de ambulancias, ni de oxígeno médico ni de alimentos.Sobre la muerte de la turista Anna Enns debido a los bloqueos, Argollo respondió: “No la ha matado la movilización. A nadie le gustan las medidas de presión, pero el Gobierno ha empujado a eso”.