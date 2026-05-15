Bajan las temperaturas por el ingreso de un frente frío

Ayer, el Departamento de Potosí se vio afectado por un marcado descenso de las temperaturas debido al ingreso de un frente frío, lo que provocó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emita una alerta naranja.

De acuerdo con los reportes de la entidad estatal, las temperaturas gélidas oscilaron entre los menos ocho y los menos tres grados bajo cero en la región del sudoeste potosino. El ingreso del frente frío se fue disipando en horas de la noche, por lo que los técnicos del Senamhi, prevén que la sensación térmica vaya mejorando en las siguientes horas.

En las primeras horas del día, en la región del altiplano ya son más notorias las heladas, por lo que se recomendó a la población tomar los recaudos necesarios para evitar alguna afectación en su salud.

Si bien el fenómeno climatológico registrado solo fue por ayer, las predicciones probabilísticas de las temperaturas mínimas medias que maneja el Senamhi para el mes de mayo, da cuenta que existe una marcada variabilidad de las anomalías térmicas a lo largo del territorio nacional.

“Ha entrado un frente frío que tiene como característica la nubosidad, pero esto no derivará en que exista nevada en el Departamento de Potosí. Esto se normalizará mañana (por hoy), ya que se tendrá un cielo despejado. El frío se debió a que existe humedad”, sostuvo el técnico del Senamhi, Freddy Gutiérrez.

Para hoy, el Senamhi pronosticó una temperatura mínima de cero grados y una máxima de 20 en la capital potosina. El cielo estará despejado, la humedad relativa variará entre 20 y 40 por ciento, los vientos serán calmos por la mañana, de dirección noroeste por la tarde, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros hora. La región del sudoeste potosino será la más golpeada por el descenso de las temperaturas en los siguientes días. Según el boletín de pronósticos extendido publicado por el Senamhi, en Laguna Colorada la mínima será de menos diez grados bajo cero y la máxima de 12, Chacala (-2); San Pablo de Lipez (-4); Río Chilenas (-6); Quetenas (-3); Kocani (-2) y en Uyuni la mínima alcanzará a menos seis grados bajo cero. A pesar de las heladas constantes, los boletines climáticos del Senamhi advierten que, debido a la influencia del fenómeno de “El Niño”, se esperan temperaturas promedio ligeramente superiores a lo habitual para esta época del año en el occidente, alternando con frentes fríos temporales.