Alianza del Pacífico lanza 350 becas para estudiar en Perú, Chile, Colombia y México: conoce cómo postular

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú, integrantes de la Alianza del Pacífico, anunciaron el lanzamiento de la XVII Convocatoria 2026 de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, programa que ofrecerá hasta 350 becas para estudios y actividades de investigación durante el segundo semestre del próximo año.

De acuerdo con la información difundida por Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cada país miembro otorgará hasta 100 becas, excepto Perú, que ofrecerá 50 vacantes en esta edición. La iniciativa busca fortalecer la formación académica y el intercambio educativo entre estudiantes, investigadores y docentes de los países integrantes del bloque regional.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de las cuatro naciones participantes que deseen realizar estudios, pasantías o actividades académicas en universidades e instituciones de educación superior de la región. Según información de Andina Noticias, participarán más de 600 instituciones educativas de Chile, Colombia y México, además de cerca de 200 sedes universitarias en Perú.

¿Quiénes pueden postular y cuáles son los requisitos?

Según las bases del programa, podrán postular los siguientes perfiles académicos:

En el caso de los estudiantes de pregrado, será obligatorio haber aprobado al menos el 50 % de la malla curricular al momento de presentar la solicitud. Además, para los postulantes peruanos, Pronabec precisó que deberán acreditar alto rendimiento académico, ubicándose como mínimo en el tercio superior de su facultad o carrera.

Las becas estarán orientadas principalmente a programas vinculados con áreas consideradas prioritarias por la Alianza del Pacífico, entre ellas:

El programa contempla una cobertura integral para facilitar la permanencia de los beneficiarios en el país de destino. Entre los principales beneficios se incluyen:

Manutención mensual según el país receptor y modalidad académica.

Pasajes aéreos de ida y vuelta en clase económica.

Seguro médico durante el periodo de estudios.

Exoneración de matrícula, pensiones y algunos costos académicos.

En el caso de Perú, el apoyo económico asciende a S/ 2.275 mensuales para estudiantes de pregrado y S/ 3.220 para doctorandos y docentes. En tanto, Chile, Colombia y México otorgarán montos equivalentes en sus respectivas monedas locales.