Irán: “Acepten los derechos de Irán o enfrenten nuevas derrotas militares”

“Sin garantizar estos derechos razonables y definitivos, el enemigo no podrá salir del atolladero en el que está atrapado”, aseveró el martes el portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, el general de brigada Reza Talai Nik.

Subrayó que Irán, respaldado por la presencia sobre el terreno de su población, ha demostrado una gran capacidad tanto en el combate como en la diplomacia.

“Si el enemigo no cede a las justas demandas de Irán en la vía diplomática, debe esperar que se repitan sus derrotas pasadas en el campo de batalla”, apostilló.

Al destacar las realidades de la región y lo ocurrido en el pasado, el militar iraní aseguró que mientras Irán saldrá vencedor al final de una guerra, la repetición de las derrotas del enemigo es predecible.

En este contexto, puso de relieve que cualquier nueva amenaza, agresión o violación por parte del enemigo recibirá una respuesta decisiva, definitiva y contundente.

“La reiterada huida de buques y navíos estadounidenses de la zona de conflicto demuestra la determinación y la capacidad de las fuerzas armadas de nuestro país, tanto del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como del Ejército, que están plenamente preparados para dar una respuesta contundente a cualquier agresión”, recalcó.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra de agresión ilegal y no provocada contra Irán, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y atacando instalaciones nucleares, escuelas, hospitales e infraestructura civil.

Las fuerzas armadas iraníes respondieron con al menos 100 oleadas de ataques de represalia decisivos en el marco de la operación Verdadera Promesa 4, lanzando cientos de misiles balísticos e hipersónicos, así como drones, contra bases militares estadounidenses en toda Asia Occidental y posiciones israelíes en los territorios ocupados palestinos.

Además, impuso restricciones en el paso de los buques por el estrecho de Ormuz, una ruta energética fluvial por la que transita el 20 por ciento del petróleo y gas licuado del mundo.

Desde principios de abril rige un frágil alto el fuego negociado por Pakistán, pero el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes sigue vigente.

Teherán afirma que no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que se levante el bloqueo y la guerra termine definitivamente.

Irán ha criticado repetidamente a Estados Unidos por su enfoque en las conversaciones, ya que la Casa Blanca busca imponer condiciones injustas en lugar de entablar un verdadero diálogo recíproco.

Las autoridades iraníes han dejado claro que cualquier futura negociación debe basarse en el respeto a los derechos de Irán, y no en dictados o coerción, advirtiendo que cualquier nueva agresión se encontrará con una respuesta mucho más devastadora que antes.