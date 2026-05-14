Gobernadora tarijeña pide respetar el mandato del presidente Rodrigo Paz

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, pidió a los sectores en conflicto en el país respetar el mandato constitucional del presidente Rodrigo Paz Pereira y la democracia.

«No puedo hablar por quienes piden la renuncia, nosotros somos respetuosos y entendemos que hay un mandato de cinco años. Recién pasaron seis meses y por supuesto hay que apostar porque hay un mandato que apostó por una opción que es el presidente Paz», respondió Soruco a una pregunta formulada por EL DEBER.

La autoridad instó a los sectores en conflicto social a agotar el diálogo para encontrar soluciones a sus demandas y respaldar la gestión gubernamental.

A su criterio, la apuesta debe ser por la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia en Bolivia que costó su restablecimiento en el pasado.

Desde hace días, varios sectores intensificaron sus protestas con choques entre manifestantes y policías que presionan al gobierno central con aumentos salariales y la estabilización de la economía boliviana.

Las protestas se combinan con decenas de bloqueos de las carreteras, principalmente en departamentos del eje central.

La gobernadora de Tarija consideró que el diálogo es el mejor mecanismo para resolver las demandas de los sectores en conflicto.

«Nosotros lo deseamos al gobierno para que pueda salir adelante. Muchas veces se quiere instalar una pelea que no existe, nosotros apoyamos lo que es la institucionalidad de todos los niveles de gobierno y sabemos que es mutuo», expresó Soruco.