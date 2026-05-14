Antelo pide desbloquear el país y advierte que Bolivia “no tiene futuro” sin reformas estructurales

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, cuestionó los bloqueos registrados en distintas carreteras del país y aseguró que estas medidas de presión profundizan la crisis económica, afectan el abastecimiento de productos esenciales y ponen en riesgo la atención médica en varias regiones.

“Quiero expresar mi solidaridad con los departamentos que están siendo afectados hoy día por la falta de alimentos y de oxígeno para los hospitales. Creo que lo principal está en las vidas humanas”, afirmó el dirigente empresarial.

Antelo sostuvo que Bolivia arrastra una “herencia de bloqueos” que, en su criterio, fue consolidada durante los últimos años como mecanismo de presión política y que hoy termina afectando a productores, transportistas, emprendedores y consumidores.

“Esta herencia que nos ha dejado una política del MAS, una herencia de bloqueos y paros que restringen la transitabilidad del país, no permiten el desarrollo económico ni que podamos salir con nuestros productos”, señaló.

El representante empresarial aseguró que los conflictos carreteros no solo generan pérdidas económicas, sino que también dificultan la producción y el acceso a mercados para sectores que ya enfrentan un escenario económico complejo.

“Lo que podemos ver y analizar es que hoy el resultado de la economía del país son 20 años de bloqueos, 20 años de esta mala práctica de bloquear por ideología política al resto del país”, manifestó.

Antelo pidió que las demandas sociales y regionales sean canalizadas a través de la Asamblea Legislativa y no mediante medidas de presión en las calles. Según dijo, el país necesita recuperar la capacidad de debatir normas estratégicas antes de que los conflictos escalen.

“Hoy ya no hay motivos para seguir bloqueando el país. El debate y las demandas deben trasladarse a la Asamblea desde las regiones que tienen representantes a través de sus diputados y senadores”, indicó.

En ese contexto, reveló que existe una decisión para abrogar una normativa cuestionada y abrir un nuevo proceso de debate regional durante los próximos 90 días, con el objetivo de consensuar una nueva ley.

“Ha habido una decisión de abrogar la ley, de volver a las regiones y de que cada región presente propuestas para que en los próximos 90 días se pueda sentar una nueva ley”, explicó.

El presidente de Cainco remarcó que el país necesita avanzar este año en al menos cinco normas consideradas fundamentales para atraer inversiones y recuperar dinamismo económico. Entre ellas mencionó una nueva Ley de Hidrocarburos, Ley de Energía, Ley de Electricidad, una Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y una Ley de Inversiones.

“Son leyes tan importantes que si no las podemos conseguir debatir, y si van a seguir siendo bloqueadas no simplemente en la Asamblea, sino también en las calles, este país no tiene futuro”, advirtió.

Asimismo, cuestionó que históricamente las autoridades reaccionen únicamente cuando los conflictos ya derivaron en bloqueos y enfrentamientos, en lugar de generar espacios de diálogo preventivo.

“No volvamos a las prácticas de antes donde recién actuamos cuando el conflicto ya está con las piedras y los bloqueos instalados”, afirmó.