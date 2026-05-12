Tribunal de Tarija ordena detención de Evo Morales y ratifica rebeldía

Este lunes, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija dispuso una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, además de ratificar su declaratoria de rebeldía, tras su inasistencia a la audiencia del juicio oral en el que se lo acusa por el delito de trata de personas agravada.

La misma situación alcanza a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, quien también fue declarada en rebeldía y cuenta con mandamiento de aprehensión.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Luis Esteban Ortiz, confirmó que el Tribunal Primero de Sentencia Penal ratificó ambas medidas contra los acusados.

Asimismo, Ortiz informó que tanto el exmandatario como la madre de la presunta víctima cuentan con mandamiento de arraigo.

“Esta audiencia se suspendió sin fecha porque deben pasar dos circunstancias particulares, la aprehensión o comparecencia voluntaria al juicio oral para que inicie la audiencia”, declaró el titular del TDJ de Tarija.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal esperó un tiempo prudencial la presencia de los acusados en la audiencia fijada para las 8:00 de este lunes; sin embargo, al no presentarse ni enviar a sus abogados para justificar su ausencia, se determinó su rebeldía y la emisión de las órdenes correspondientes.

La audiencia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, con fuerte resguardo policial en las afueras del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Además, se restringió el ingreso de medios de comunicación al edificio, permitiéndose el acceso únicamente a litigantes.

En las tres puertas de ingreso se instaló control policial para evitar el acceso no autorizado al recinto judicial.