Gobierno adelanta desembolso del IDH y regalías para gobernaciones, municipios y universidades

El Ministerio de Economía informó que el pago anticipado se realizará el 13 de mayo para fortalecer la liquidez financiera de las entidades subnacionales y garantizar la continuidad de servicios y proyectos públicos.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció el adelanto del desembolso de recursos correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías departamentales para gobernaciones, municipios y universidades públicas del país.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado informó que el pago adelantado se efectuará el miércoles 13 de mayo, anticipando el cronograma habitual que tradicionalmente se ejecutaba hacia finales de mes.

La medida fue asumida en el marco de los consensos alcanzados durante el “Encuentro por el País – Acuerdo Nacional”, realizado con la participación de gobernaciones y alcaldías de todo el territorio nacional.

Según el Ministerio, el objetivo es fortalecer la liquidez financiera de las entidades subnacionales para que puedan atender necesidades prioritarias de la población, garantizar la continuidad de servicios públicos y sostener la ejecución de obras y programas institucionales.

El comunicado señala que la decisión permitirá reducir las presiones de liquidez, facilitar una programación financiera y administrativa más oportuna y fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos autónomos.

Asimismo, el Gobierno aseguró que la medida busca generar mayor previsibilidad en la gestión pública territorial y reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las entidades territoriales autónomas para fortalecer la estabilidad económica y el desarrollo regional del país.